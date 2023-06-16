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Упавшая в автобусе омичка отсудила 120 тысяч у МП «Пассажирское предприятие № 8»

16 июня 2023, 03:42
Фото: Город55
иллюстрация
Участвующий в рассмотрении дела прокурор дал заключение об удовлетворении требований истицы.

Омский суд постановил взыскать с МП «Пассажирское предприятие № 8» 120 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги за причиненный моральный вред получит пострадавшая пассажирка.

Выяснилось, что в августе 2022 года женщина упала спиной на ступеньки в салоне автобуса. Пассажирка не смогла удержаться из-за того, что водитель резко начал движение, как только она зашла.

«В результате падения пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», — уточнили в Прокуратуре Кировского округа.

Решение суда не вступило в законную силу.

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