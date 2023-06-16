Упавшая в автобусе омичка отсудила 120 тысяч у МП «Пассажирское предприятие № 8»

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Омский суд постановил взыскать с МП «Пассажирское предприятие № 8» 120 тысяч рублей в качестве компенсации. Деньги за причиненный моральный вред получит пострадавшая пассажирка.
Выяснилось, что в августе 2022 года женщина упала спиной на ступеньки в салоне автобуса. Пассажирка не смогла удержаться из-за того, что водитель резко начал движение, как только она зашла.
«В результате падения пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью», — уточнили в Прокуратуре Кировского округа.
Решение суда не вступило в законную силу.