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Омские приставы вернули водителю автобуса работу и задержанную зарплату

23 июня 2023, 03:59
Фото: Город55
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Работодатель не выплатил мужчине 107 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что водитель автобуса по маршруту № Омск-Москаленки-Гвоздевка был восстановлен на работе после незаконного увольнения. Также мужчине выплатили задержанную зарплату в размере 107 тысяч рублей.

Оказалось, что с февраля 2022 года омич работал у предпринимателя в должности водителя автобуса. Чуть позже работодатель уволил мужчину и его сменщика, пояснив, что больше не нуждается в их работе. Однако работники не получили расчет и документы, которые выдают при увольнении.

В итоге суд частично удовлетворил иск. Исполнительный лист в этот же день попал к судебным приставам и они начали работу с предпринимателем. Спустя пару дней работодатель выплатил всю зарплату и восстановил уволенного работника.

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#Ксения Карагодина#Автобус#Водитель#Права#Трудовые права#Приставы#Судебные приставы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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