Омские приставы вернули водителю автобуса работу и задержанную зарплату

Оказалось, что с февраля 2022 года омич работал у предпринимателя в должности водителя автобуса. Чуть позже работодатель уволил мужчину и его сменщика, пояснив, что больше не нуждается в их работе. Однако работники не получили расчет и документы, которые выдают при увольнении.