Омские приставы вернули водителю автобуса работу и задержанную зарплату

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:03
В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что водитель автобуса по маршруту № Омск-Москаленки-Гвоздевка был восстановлен на работе после незаконного увольнения. Также мужчине выплатили задержанную зарплату в размере 107 тысяч рублей.
Оказалось, что с февраля 2022 года омич работал у предпринимателя в должности водителя автобуса. Чуть позже работодатель уволил мужчину и его сменщика, пояснив, что больше не нуждается в их работе. Однако работники не получили расчет и документы, которые выдают при увольнении.
В итоге суд частично удовлетворил иск. Исполнительный лист в этот же день попал к судебным приставам и они начали работу с предпринимателем. Спустя пару дней работодатель выплатил всю зарплату и восстановил уволенного работника.