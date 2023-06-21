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Омичам рассказали, когда остановку «Дворец бракосочетания» вернут на прежнее место

21 июня 2023, 05:40
Фото: Город55
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Теперь там установили теплую остановку.

В омском дептрансе сообщили, что остановка «Дворец бракосочетания» возвращается на прежнее место. Такое решение приняли для удобства омичей. Однако теперь там установили новый торгово-остановочный комплекс с теплым крытым павильоном.

Уже с завтрашнего дня остановка «Дворец бракосочетания» в направлении улицы 22 Апреля будет организована на нечетной стороне улицы 50 лет Октября (напротив строения № 98). Отметим, что на остановке появился знак 5.16 «Место остановки автобуса». Кроме того, рядом расположен пешеходный переход.

В ведомстве уточнили. что посадка и высадка пассажиров вблизи Сквера Молодоженов больше осуществляется не будет. Соответствующий дорожный знак и павильон уже демонтировали.

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#Ксения Карагодина#Остановка#Теплая остановка#Общественный транспорт#Автобус#Пассажирский автобус#Дептранс#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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