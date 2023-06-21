Омичам рассказали, когда остановку «Дворец бракосочетания» вернут на прежнее место

В омском дептрансе сообщили, что остановка «Дворец бракосочетания» возвращается на прежнее место. Такое решение приняли для удобства омичей. Однако теперь там установили новый торгово-остановочный комплекс с теплым крытым павильоном.



Уже с завтрашнего дня остановка «Дворец бракосочетания» в направлении улицы 22 Апреля будет организована на нечетной стороне улицы 50 лет Октября (напротив строения № 98). Отметим, что на остановке появился знак 5.16 «Место остановки автобуса». Кроме того, рядом расположен пешеходный переход.