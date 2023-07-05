Катался по краю дороги. В Омской области женщина сбила школьника-велосипедиста

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Сегодня утром, 5 июля, в Омском районе случилось ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Сообщение об инциденте сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 10:20.
По информации полицейских, женщина 1993 года рождения ехала на легковом авто марки KIA в сторону деревни Подгородка. На подъездной дороге, в районе 6 км, она сбила мальчика на велосипеде.
Он катался по краю проезжей части, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Подросток 2008 года рождения получил травмы, так что ему понадобилась помощь медиков. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Вскоре будут известны все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Город55 писал о другом ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Авария случилась в Ленинском округе 1 июля. Ребенка сбил мужчина на иномарке.