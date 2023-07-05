Катался по краю дороги. В Омской области женщина сбила школьника-велосипедиста

Он катался по краю проезжей части, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Подросток 2008 года рождения получил травмы, так что ему понадобилась помощь медиков. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Вскоре будут известны все обстоятельства и причины произошедшего.