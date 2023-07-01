Мальчик в больнице. В Омске водитель на иномарке сбил девятилетнего велосипедиста

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сегодня утром, в Омске случилось ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Сообщение сотрудники Госавтоинспекции получили в 12:30. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями инцидента.
По информации полицейских, авария произошла на улице 1-й Красной звезды. В районе дома № 27 мужчина 1985 года рождения, ехавший на Toyota, сбил ребенка на велосипеде. Мальчик 2014 года рождения получил травмы. Известно, что пострадавшего увезли в больницу.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП. Ранее в Седельниковском районе произошел похожий инцидент. Шестилетний мальчик внезапно выбежал на дорогу, когда по ней ехал водитель.