Мальчик в больнице. В Омске водитель на иномарке сбил девятилетнего велосипедиста

По информации полицейских, авария произошла на улице 1-й Красной звезды. В районе дома № 27 мужчина 1985 года рождения, ехавший на Toyota, сбил ребенка на велосипеде. Мальчик 2014 года рождения получил травмы. Известно, что пострадавшего увезли в больницу.