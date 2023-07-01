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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

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Мальчик в больнице. В Омске водитель на иномарке сбил девятилетнего велосипедиста

1 июля 2023, 14:02
Фото: госавтоинспекция Омской области

В Омске водитель на иномарке сбил девятилетнего велосипедиста

ДТП случилось в Ленинском округе.

Сегодня утром, в Омске случилось ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Сообщение сотрудники Госавтоинспекции получили в 12:30. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями инцидента.

По информации полицейских, авария произошла на улице 1-й Красной звезды. В районе дома № 27 мужчина 1985 года рождения, ехавший на Toyota, сбил ребенка на велосипеде. Мальчик 2014 года рождения получил травмы. Известно, что пострадавшего увезли в больницу.

Фото: госавтоинспекция Омской области

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП. Ранее в Седельниковском районе произошел похожий инцидент. Шестилетний мальчик внезапно выбежал на дорогу, когда по ней ехал водитель.

Выбежал внезапно. В омском поселке шестилетний мальчик попал под колеса легковушки
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#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Авария с пострадавшими#Авария с ребенком#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми
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