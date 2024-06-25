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Крытый каток

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2024
Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа
25 июня, 08:35
2023
Все на лед. В омской «Меге» произошло долгожданное открытие внутреннего катка
Работники ТЦ представили расписание сеансов, а также сообщили о стоимости развлечения.
15 декабря 2023, 09:23
Этой зимой в Омске будет работать 23 ледовых площадки для массового катания
8 декабря 2023, 13:16
Не работал почти два года. В омской «МЕГЕ» скоро откроется крытый каток
1 декабря 2023, 14:00
Зима близко. В Советском округе Омска собираются залить 18 ледовых площадок
16 ноября 2023, 11:03
По решению Хоценко Таврическому району выделили 29 млн на достройку хоккейного катка
Сейчас спортивный комплекс готов на 60%.
23 октября 2023, 06:20
Крышу дворца спорта имени Фетисова планируют отремонтировать до 1 декабря
Кровлю здания признали аварийной в 2017 году. Из-за протекающей крыши, периодически подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.
4 июля 2023, 09:35
Хоценко поручил построить крытые катки в каждом районе Омской области
Глава региона предложил взять за основу проект быстровозводимых модульных конструкций по образцу катка в поселке Горьковское.
21 апреля 2023, 10:04
2022
Финишная прямая. Крытый каток у Советского парка в Омске достроили на 85%
В здании провели коммуникации, завершается отделка здания.
23 августа 2022, 10:47

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