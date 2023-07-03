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В Омске по решению суда отремонтируют спортшколу, в которой топит каток

3 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
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Кровлю здания признали аварийной еще в 2017 году.

Центральный суд Омска обязал бюджетное учреждение «Спортивную школу олимпийского резерва № 35» отремонтировать здание, в котором занимаются спортсмены-фигуристы. Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города должен будет профинансировать работы, если не хватит собственных средств.

С иском в суд обратился прокурор ЦАО Омска. Кровлю здания признали аварийной в 2017 году.

«Учреждением неоднократно в адрес учредителя направлялась информация о необходимости выделения денежных средств на ремонт кровельного покрытия, вместе с тем, до настоящего времени вопрос финансирования работ не решен», — сообщили в пресс-службе суда.

Из-за протекающей крыши вода после дождя и таяния снега подтапливает участки ледового катка, что может привести к травмам.

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#Спортивная школа#Прокуратура#Суд#Общество#Дети#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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