В Омске по решению суда отремонтируют спортшколу, в которой топит каток

Центральный суд Омска обязал бюджетное учреждение «Спортивную школу олимпийского резерва № 35» отремонтировать здание, в котором занимаются спортсмены-фигуристы. Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города должен будет профинансировать работы, если не хватит собственных средств.