Выбежал внезапно. В омском поселке шестилетний мальчик попал под колеса легковушки

Ранее Город55 писал о крупной аварии в Октябрьском округе. Главной героиней происшествия стала пьяная многодетная мать 1997 года рождения. Она посадила в машину трех малолетних детей и села вместе с бутылкой за руль. По итогу тройного ДТП пострадала она и ее двухлетний сын. Об инциденте сообщили инспекторам по делам несовершеннолетних.