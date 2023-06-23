Выбежал внезапно. В омском поселке шестилетний мальчик попал под колеса легковушки

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Сегодня днем, 23 июня, на территории Седельниковского района случилось ДТП с пострадавшим несовершеннолетним. Информацию об этом полицейские получили примерно в 13:20.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в рабочем поселке Седельниково. Мужчина 1951 года рождения двигался на «ВАЗ-111130» по улице Пушкина. В районе дома № 30 он сбил маленького пешехода, который выбежал на дорогу. Мальчик 2017 года рождения внезапно появился на проезжей части из-за припаркованной рядом машины.
Ребенку понадобилась помощь медиков. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов запустили проверку. Позже станут известны все детали и обстоятельства, при которых мальчик угодил под колеса легкового авто.
Ранее Город55 писал о крупной аварии в Октябрьском округе. Главной героиней происшествия стала пьяная многодетная мать 1997 года рождения. Она посадила в машину трех малолетних детей и села вместе с бутылкой за руль. По итогу тройного ДТП пострадала она и ее двухлетний сын. Об инциденте сообщили инспекторам по делам несовершеннолетних.