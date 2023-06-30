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Сутулый, в шапке, с татуировкой. В Омске пропал одетый во все черное пенсионер

30 июня 2023, 09:43
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске сутки назад пропал сутулый пенсионер, одетый во все черное

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Вчера, 29 июня, в Омске пропал 71-летний мужчина. Владимир Белоусов вышел из дома по улице Раздольная и не вернулся. Добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали, как выглядит исчезнувший.

Он худощавого телосложения, рост — 160 см. У пенсионера карие глаза, прямые седые волосы средней длины и борода. Особые приметы: сутулость и татуировка на левой руке. На кисти высечена надпись большими буквами «Вова». В день исчезновения он был одет во все черное. На голову мужчина надел шапку.

Поисковики отмечают, что омич может нуждаться в медицинской помощи. Всем, кому известно его местонахождение, просят звонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).

Ранее Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Пропал человек#Пропал мужчина#Добровольцы#Доброспас#Алина Ясинская
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