Сутулый, в шапке, с татуировкой. В Омске пропал одетый во все черное пенсионер

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Вчера, 29 июня, в Омске пропал 71-летний мужчина. Владимир Белоусов вышел из дома по улице Раздольная и не вернулся. Добровольцы поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» рассказали, как выглядит исчезнувший.
Он худощавого телосложения, рост — 160 см. У пенсионера карие глаза, прямые седые волосы средней длины и борода. Особые приметы: сутулость и татуировка на левой руке. На кисти высечена надпись большими буквами «Вова». В день исчезновения он был одет во все черное. На голову мужчина надел шапку.
Поисковики отмечают, что омич может нуждаться в медицинской помощи. Всем, кому известно его местонахождение, просят звонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).
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