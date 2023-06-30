Сутулый, в шапке, с татуировкой. В Омске пропал одетый во все черное пенсионер

Он худощавого телосложения, рост — 160 см. У пенсионера карие глаза, прямые седые волосы средней длины и борода. Особые приметы: сутулость и татуировка на левой руке. На кисти высечена надпись большими буквами «Вова». В день исчезновения он был одет во все черное. На голову мужчина надел шапку.