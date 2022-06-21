Что делать, если пропал человек в Омске

Следует обратиться в окошко дежурной части и попросить бланк заявления. Может подойти просто лист бумаги. Если у вас нет бумаги и ручки, дежурный должен их предоставить. В заявлении нужно описать хронологию пропажи человека. Следует указать его рост, телосложение, цвет глаз и волос, во что он был одет, было ли что-то у него с собой (сумка, зонт или что-то еще), а также рассказать об особых приметах (шрамах, татуировках, чем-то еще). Приложите несколько фото.