Что делать, если пропал человек в Омске

В Омской области каждый год пропадают сотни людей. Когда трагедия касается близких пропавшего, люди теряются, и не знают, что делать в этой ситуации. Есть распространенный миф, что якобы нужно подождать трое суток прежде чем подать заявление в полицию. На самом деле это не так.
При пропаже человека нужно обращаться в правоохранительные органы как можно скорее. Особенно это касается ситуаций, связанных с детьми и пожилыми людьми. Если ребенок задержался на 40 минут после школы, можно уже начинать бить тревогу. Куда обращаться, когда человек пропал в Омске или Омской области? Нужно действовать по плану.
Обзвоните друзей, одноклассников, спросите у соседей, когда они в последний раз видели пропавшего. Не нужно пытаться искать человека самостоятельно, вы только зря потратите время, которое сейчас на вес золота. Но важно провести предварительные мероприятия, чтобы при обращении в полицию было от чего отталкиваться. Если сим-карта пропавшего зарегистрирована на вас, можете сделать распечатку звонков.
Нужно лично прийти в отделение полиции и написать заявление о пропаже человека. Только при наличии заявления полицейские могут возбудить дело оперативного учета — розыскное, оперативно-поисковое или уголовное дело.
Следует обратиться в окошко дежурной части и попросить бланк заявления. Может подойти просто лист бумаги. Если у вас нет бумаги и ручки, дежурный должен их предоставить. В заявлении нужно описать хронологию пропажи человека. Следует указать его рост, телосложение, цвет глаз и волос, во что он был одет, было ли что-то у него с собой (сумка, зонт или что-то еще), а также рассказать об особых приметах (шрамах, татуировках, чем-то еще). Приложите несколько фото.
Также нужно указать, как обычно ведет себя человек, есть ли у него заболевания, какие привычки, обозначить круг общения, рассказать о друзьях и предоставить их данные. Укажите, были ли у пропавшего при себе документы. Расскажите, какие предварительные мероприятия по розыску вы уже предприняли: обзвонили друзей, знакомых, опросили одноклассников и соседей.
Необходимо обязательно потребовать талон-уведомление, на основании которого заводят дело. Вам не могут отказать в приеме заявления. Его может подать любое заинтересованное лицо на всей территории РФ в любое отделение полиции. Никаких отсрочек при его подаче быть не может.
Если у вас не принимают заявление, нужно позвонить по телефону горячей линии УМВД России по Омской области 79-33-04.
Волонтеры-поисковики работают вместе с правоохранительными органами. Они не смогут приступить к поиску, если не подать заявление в полицию. В Омской области добровольным поиском пропавших людей занимаются организации «Лиза Алерт» и «Доброспас Омск».
Чтобы связаться с «Лиза Алерт», нужно позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52 и оставить заявку. Также ее оставить можно на сайте по ссылке.
Обратиться в «Доброспас Омск» можно по телефонам круглосуточной горячей линии 8-999-470-10-08 (Виталий), 8-999-453-77-10 (Антон). При обращении к волонтерам есть несколько важных моментов.
Вам могут задать множество вопросов, связанных с пропавшим человеком. На них нужно будет ответить. Все они нужны для составления ориентировки и помощи в поисках. У вас могут спросить приметы пропавшего, есть ли у него заболевания, какие-то подробности жизни. Также потребуется фото, которому не более полугода.