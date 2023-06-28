Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне

Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2024 года. Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля. С 8 по 18 декабря в КХЛ будет объявлена пауза. Игроки отправятся на Неделю Звезд Хоккея и Кубок Первого канала.