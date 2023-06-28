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Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне

28 июня 2023, 05:45
Фото: hawk.ru
В первом матче сезоне Авангард сыграет с новосибирской Сибирью
Регулярка у «ястребов» начнется с шести домашних матчей.

КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона 2023/2024. Команды проведут 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. Омский «Авангард» начнет сезон с шести домашних матчей, а откроет регулярку игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.

Далее омичи сыграют с «Автомобилистом», «Барысом», «Амуром», «Адмиралом» и «Нефтехимиком». На выезд «Авангард» отправится только 21 сентября — в гости к «Сибири».

Фото: ХК Авангард

Расписание матчей также можно скачать в виде файла по ссылке:

Расписание матчей ХК Авангард

Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2024 года. Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля. С 8 по 18 декабря в КХЛ будет объявлена пауза. Игроки отправятся на Неделю Звезд Хоккея и Кубок Первого канала.

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#Евгений Игишев#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#Авангард хоккей#Спорт#КХЛ#Омск#Омская область
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