Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона 2023/2024. Команды проведут 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. Омский «Авангард» начнет сезон с шести домашних матчей, а откроет регулярку игрой с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.
Далее омичи сыграют с «Автомобилистом», «Барысом», «Амуром», «Адмиралом» и «Нефтехимиком». На выезд «Авангард» отправится только 21 сентября — в гости к «Сибири».
Расписание матчей также можно скачать в виде файла по ссылке:
Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2024 года. Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля. С 8 по 18 декабря в КХЛ будет объявлена пауза. Игроки отправятся на Неделю Звезд Хоккея и Кубок Первого канала.