Непогода не отступает. В Омскую область снова придет дождь гроза и шквалистый ветер

Напомним, 27 июня местами по Омску прошел град. Из-за стихии пострадали автомобили. У некоторых машин трещины на стеклах и сколы на краске. Также в омских парках, 30-летия ВЛКСМ и Советском, из-за холодной и дождливой погоды со вчерашнего дня отключили аттракционы. Площадки работают только для прогулок.