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Непогода не отступает. В Омскую область снова придет дождь гроза и шквалистый ветер

29 июня 2023, 05:17
Фото: Город55
Непогода сохранится до конца дня

Омичей предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре

Местами возможен град.

Сегодня, 29 июня, до конца дня в Омской области прогнозируют дождь, грозу, шквалистый ветер до 22 м/с. Местами возможен град. По информации синоптиков, температура воздуха составит +19…+24°.

«Рекомендуем не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Напоминаем, что использование открытого огня категорически запрещено при порывистом ветре», — сообщили в региональном МЧС.

Напомним, 27 июня местами по Омску прошел град. Из-за стихии пострадали автомобили. У некоторых машин трещины на стеклах и сколы на краске. Также в омских парках, 30-летия ВЛКСМ и Советском, из-за холодной и дождливой погоды со вчерашнего дня отключили аттракционы. Площадки работают только для прогулок.

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#Евгений Игишев#Погода#Ветер#Сильный ветер#Дождь#Гроза#Омск#Омская область
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