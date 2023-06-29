Непогода не отступает. В Омскую область снова придет дождь гроза и шквалистый ветер

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Сегодня, 29 июня, до конца дня в Омской области прогнозируют дождь, грозу, шквалистый ветер до 22 м/с. Местами возможен град. По информации синоптиков, температура воздуха составит +19…+24°.
«Рекомендуем не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Напоминаем, что использование открытого огня категорически запрещено при порывистом ветре», — сообщили в региональном МЧС.
Напомним, 27 июня местами по Омску прошел град. Из-за стихии пострадали автомобили. У некоторых машин трещины на стеклах и сколы на краске. Также в омских парках, 30-летия ВЛКСМ и Советском, из-за холодной и дождливой погоды со вчерашнего дня отключили аттракционы. Площадки работают только для прогулок.