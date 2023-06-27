Омск накрыло градом размером с пятирублевую монету

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Сегодня днем, 27 июня, Омск накрыло градом. Непогода затронула почти все районы города. Читатели Города55 поделились видео с редакцией.
В основном, град прошел по Левому берегу, в районе Нефтяников, в микрорайоне «Ясная поляна». В центральной части города был сильный дождь. В социальных сетях омичи рассказали, что из-за града пострадали автомобили. У некоторых машин трещины на стеклах и сколы на краске.
Ранее в региональном МЧС предупредили о ливне, граде и мощном ветре. Спасатели напомнили, что в грозу и при сильном ветре опасно находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни сохранится дождливая погода. Возможны грозы и ветер до 18 м/с.