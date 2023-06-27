Омск накрыло градом размером с пятирублевую монету

В основном, град прошел по Левому берегу, в районе Нефтяников, в микрорайоне «Ясная поляна». В центральной части города был сильный дождь. В социальных сетях омичи рассказали, что из-за града пострадали автомобили. У некоторых машин трещины на стеклах и сколы на краске.