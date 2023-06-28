Пока без каруселей. В парках Омска из-за ветра и дождя не будут работать аттракционы

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сегодня, 28 июня, в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке не будут работать аттракционы. Причина — холодная, дождливая и ветренная погода. Тем не менее, площадки открыты для прогулок.
Аттракционы прекратили работу только на сегодняшний день. Но по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и завтра. На территории региона проходит циклон, который может принести ливни, грозы и град.
Напомним, вчера, 27 июня, Омск накрыло градом. В основном, он прошел по Левому берегу и Нефтяникам.