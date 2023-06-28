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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

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Пока без каруселей. В парках Омска из-за ветра и дождя не будут работать аттракционы

28 июня 2023, 05:25
Фото: Город55
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В омских парках из-за непогоды отключили аттракционы

Но прогуляться в них, тем не менее, можно.

Сегодня, 28 июня, в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке не будут работать аттракционы. Причина — холодная, дождливая и ветренная погода. Тем не менее, площадки открыты для прогулок.

Аттракционы прекратили работу только на сегодняшний день. Но по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и завтра. На территории региона проходит циклон, который может принести ливни, грозы и град.

Напомним, вчера, 27 июня, Омск накрыло градом. В основном, он прошел по Левому берегу и Нефтяникам.

Сидите дома. На Омскую область обрушился циклон с крупным градом и штормовым ветром
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#Евгений Игишев#Аттракцион#Погода#Дождь#Карусель#Парк#Советский парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Общество#Омск#Омская область
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