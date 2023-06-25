На Омск надвигаются сильный ветер, дождь, град и гроза

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Спасатели предупреждают омичей о дожде, граде и порывистом ветре. В МЧС ссылаются на прогноз местных синоптиков. Обещают непогоду до конца дня 25 июня.
Жителям региона советуют во время ветра не находится близ деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Продолжает действовать запрет на разведение костров и использование открытого огня.
К опасениям пожарных присоединились в мэрии. Чиновники сообщают: сильный ветер ожидается 26 июня, 27 днем также дожди и грозы.
Возрастают риски коммунальных аварий, повреждений линий связи, нарушения транспортного движения. В случае происшествий звоните в МЧС: 101; либо Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.
Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня: