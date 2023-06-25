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На Омск надвигаются сильный ветер, дождь, град и гроза

25 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
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Омичам рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Спасатели предупреждают омичей о дожде, граде и порывистом ветре. В МЧС ссылаются на прогноз местных синоптиков. Обещают непогоду до конца дня 25 июня.

Жителям региона советуют во время ветра не находится близ деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Продолжает действовать запрет на разведение костров и использование открытого огня.

К опасениям пожарных присоединились в мэрии. Чиновники сообщают: сильный ветер ожидается 26 июня, 27 днем также дожди и грозы.

Возрастают риски коммунальных аварий, повреждений линий связи, нарушения транспортного движения. В случае происшествий звоните в МЧС: 101; либо Единую дежурно-диспетчерскую службу: 78-78-78.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня:

Дожди и грозы. Когда в Омскую область придет потепление
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