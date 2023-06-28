Потерпите еще. Жителям омского Левобережья и Нефтяников не включили горячую воду

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
С 13 по 26 июня около 3 тысяч домов на Левобережье и в Нефтяниках из-за планового отключения сидели без горячего водоснабжения.
Спустя две недели нагревания воды в кастрюлях и мытья в тазиках, многие люди очень ждали утра 27 июня, когда к ним вернутся все «блага». Но этого не случилось. Жалобы в редакцию Города55 поступают с разных районов города.
«Ни одно плановое отключение горячей воды не проходит гладко для жителей дома пр. Мира 2Б. Снова всем по плану включили горячую воду, нашим домам нет. Вода из горячего крана течет естественно холодная, ну видимо для того чтоб люди ее сливали, а счетчики мотали… И так каждый сезон», — рассказывает омичка, проживающая в Советском округе.
В пятиэтажном доме по улице Андрианова, 2 горячая вода появилась 27 июня примерно в 10 часов вечера, но при этом она была с запахом бензина, машинного масла или солярки. Подобные ароматы сохранялись и утром 28 июня.
С неприятным сюрпризом столкнулись и жители Левобережья. Жильцы многоэтажки по адресу Бульвар Архитекторов, 14/1 рассказали Городу55, что горячего водоснабжения в их доме не будет минимум до вечера среды.
Вода появилась на непродолжительное время днем 27 июня, и некоторые даже успели помыться, пока все не испортила авария в 5-м микрорайоне.
«На основании аварийной заявки МП г. Омска „Тепловая компания“ от 27 июня 2023 года № 469, для производства работ по выводу подающего и обратного трубопровода в ремонт Ду426 по адресу ул. Туполева 4-6 на срок с 19.00 27 июня до 17.00 28 июня 2023 года будут отключены потребители тепловой энергии», — говорится в сообщении ОмскРТС.
Под отключение попали дома по улице Туполева, бульвар Архитекторов и Степанца. Помимо жилых домов в список попали детсад № 100, школа № 7 и административное здание.
Добавим, что омичам в связи с частыми вопросами по отключениям горячего водоснабжения советуют обращаться в диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций.