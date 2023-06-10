Масштабное отключение. С 13 июня в Омске перекроют горячую воду в 3 тысячах домов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В ближайший вторник, 13 июня, в Омске начнется самое масштабное отключение горячей воды — затронет около 3 тысяч домов.
До 26 июня горячего водоснабжения не будет в части домов Левобережья и Нефтяников. С адресами можно ознакомиться в списке:
Омичей также предупредили об отключении холодной воды на следующей неделе. На участках пройдут ремонтные работы. Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться в нашем материале.