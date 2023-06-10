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Масштабное отключение. С 13 июня в Омске перекроют горячую воду в 3 тысячах домов

10 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
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В Омске на следующей неделе начнут отключать ГВС на Левобережье и в Нефтяниках

С 13 по 26 июня горячего водоснабжения не будет в части домов Левобережья и Нефтяников.

В ближайший вторник, 13 июня, в Омске начнется самое масштабное отключение горячей воды — затронет около 3 тысяч домов.

До 26 июня горячего водоснабжения не будет в части домов Левобережья и Нефтяников. С адресами можно ознакомиться в списке:

Полный список объектов

Омичей также предупредили об отключении холодной воды на следующей неделе. На участках пройдут ремонтные работы. Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться в нашем материале.

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Евгений Игишев#Отключение#Отключение воды#Омск РТС#ТГК-11#Город#Общество#Омск#Омская область
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