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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

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На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр

27 июня 2023, 12:39
Фото: Город55
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Персонал устраняет последствия потопа.

Сегодня, 27 июня, на Омскую область обрушился сильнейший ливень с градом и грозой. Из-за непогоды затопило торговый центр «АТ-Маркет» на Левом берегу по улице Дианова.

Читатель Города55 прислал в редакцию соответствующее видео. Покупатель гипермаркета «Победа» запечатлел огромную лужу на полу, которая возникла в отделе с хозтоварами и средствами личной гигиены.

Видео: предоставлено Городу55

В данное время сотрудники магазина устраняют последствия затопления.

Сегодня днем во время непогоды также случился крупный пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Волгоградской (Кировский округ). Согласно предварительной версии экспертов, возгорание произошло из-за удара молнии. Огонь распространился практически по всей крыше здания. Эвакуированных жильцов дома на ночь разместят в школе по улице Ватутина. Пока что в их квартирах отключены газ и электроснабжение.

Отметим, что жителей областного центра в светлое время суток настиг град размером с пятирублевую монету. Опасное явление наблюдали на Левому берегу, в районе Нефтяников и в микрорайоне Ясная поляна. Из-за осадков пострадали автомобили.

По данным Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер, обильные осадки в виде дождя и града сохранятся еще до следующего дня.

Сидите дома. На Омскую область обрушился циклон с крупным градом и штормовым ветром
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