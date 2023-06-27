На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Сегодня, 27 июня, на Омскую область обрушился сильнейший ливень с градом и грозой. Из-за непогоды затопило торговый центр «АТ-Маркет» на Левом берегу по улице Дианова.
Читатель Города55 прислал в редакцию соответствующее видео. Покупатель гипермаркета «Победа» запечатлел огромную лужу на полу, которая возникла в отделе с хозтоварами и средствами личной гигиены.
В данное время сотрудники магазина устраняют последствия затопления.
Сегодня днем во время непогоды также случился крупный пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Волгоградской (Кировский округ). Согласно предварительной версии экспертов, возгорание произошло из-за удара молнии. Огонь распространился практически по всей крыше здания. Эвакуированных жильцов дома на ночь разместят в школе по улице Ватутина. Пока что в их квартирах отключены газ и электроснабжение.
Отметим, что жителей областного центра в светлое время суток настиг град размером с пятирублевую монету. Опасное явление наблюдали на Левому берегу, в районе Нефтяников и в микрорайоне Ясная поляна. Из-за осадков пострадали автомобили.
По данным Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер, обильные осадки в виде дождя и града сохранятся еще до следующего дня.