На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр

Сегодня днем во время непогоды также случился крупный пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Волгоградской (Кировский округ). Согласно предварительной версии экспертов, возгорание произошло из-за удара молнии. Огонь распространился практически по всей крыше здания. Эвакуированных жильцов дома на ночь разместят в школе по улице Ватутина. Пока что в их квартирах отключены газ и электроснабжение.