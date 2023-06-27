«Омскнефтехимпроект» Игоря Зуги выплатит дивиденды на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Публичное акционерное общество «Омскнефтехимпроект» определилось с размером дивидендов за 2022 год. Из официального сообщения за подписью генерального директора ПАО Игоря Зуги следует, что общий размер дивидендов составит 2,15 млн рублей. По обыкновенным акциям начислят 366 тысяч рублей (одна копейка на одну акцию), по привилегированным — 1 млн 785 тысяч рублей (14,6 копейки на одну акцию).
Напомним: ПАО «Омскнефтехимпроект» — проектный институт, созданный в 1951 году как омский филиал Государственного института проектирования нефтеперерабатывающих заводов. Он стал генеральным проектировщиком целого ряда нефтеперерабатывающих заводов в России и других государствах (в том числе Омского НПЗ). Генеральный директор ПАО Игорь Зуга в 2012–2015 годах был членом Совета Федерации, а сейчас заседает в Законодательном собрании Омской области.