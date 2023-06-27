«Омскнефтехимпроект» Игоря Зуги выплатит дивиденды на 2 млн рублей

Напомним: ПАО «Омскнефтехимпроект» — проектный институт, созданный в 1951 году как омский филиал Государственного института проектирования нефтеперерабатывающих заводов. Он стал генеральным проектировщиком целого ряда нефтеперерабатывающих заводов в России и других государствах (в том числе Омского НПЗ). Генеральный директор ПАО Игорь Зуга в 2012–2015 годах был членом Совета Федерации, а сейчас заседает в Законодательном собрании Омской области.