«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае

На данный момент у ОНХП есть филиал в Сербии и представительства в Казахстане и Узбекистане. Напомним: это ПАО — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.