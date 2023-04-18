«Нефтехимпроект» Игоря Зуги откроет представительство в Китае

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
У публичного акционерного общества «Омскнефтехимпроект» появится еще одно представительство за пределами России. Совет директоров компании на заседании, которое прошло 15 апреля, решил открыть представительство в Китае и утвердил для него специальное положение.
На данный момент у ОНХП есть филиал в Сербии и представительства в Казахстане и Узбекистане. Напомним: это ПАО — крупная фирма с годовым доходом более полутора млрд рублей, которая занимается «инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора». Руководит ею Игорь Зуга — экс-сенатор, депутат регионального Заксобрания.