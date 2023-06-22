Возможны аварии. Омичей предупредили о заморозках на почве до -5⁰С

Жителей Омской области предупредили о заморозках на почве. С 23 по 25 июня температура воздуха может опуститься до 0…-5⁰С. Как сообщили в администрации Омска, из-за непогоды возможны коммунальные аварии, повреждения линий электропередач, проблемы с движением транспорта.