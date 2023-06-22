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Возможны аварии. Омичей предупредили о заморозках на почве до -5⁰С

22 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
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В Омскую область придут заморозки в травостое до -5 градусов

В ближайшие дни также ожидается дождь.

Жителей Омской области предупредили о заморозках на почве. С 23 по 25 июня температура воздуха может опуститься до 0…-5⁰С. Как сообщили в администрации Омска, из-за непогоды возможны коммунальные аварии, повреждения линий электропередач, проблемы с движением транспорта.

В мэрии омичам напомнили телефоны аварийно-спасательных служб.

МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101

Единая дежурно-диспетчерская служба города: 78-78-78

Напомним, из-за ураганного ветра и осадков в городских парках отключили аттракционы. Парки открыты лишь для прогулок. А дендросад имени Гензе возобновит работу с завтрашнего дня.

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#Евгений Игишев#Погода#Заморозки#Холод#Омск#Омская область#Коммунальные службы
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