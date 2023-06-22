Возможны аварии. Омичей предупредили о заморозках на почве до -5⁰С

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Жителей Омской области предупредили о заморозках на почве. С 23 по 25 июня температура воздуха может опуститься до 0…-5⁰С. Как сообщили в администрации Омска, из-за непогоды возможны коммунальные аварии, повреждения линий электропередач, проблемы с движением транспорта.
В мэрии омичам напомнили телефоны аварийно-спасательных служб.
МЧС: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101
Единая дежурно-диспетчерская служба города: 78-78-78
Напомним, из-за ураганного ветра и осадков в городских парках отключили аттракционы. Парки открыты лишь для прогулок. А дендросад имени Гензе возобновит работу с завтрашнего дня.