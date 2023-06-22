Экскурсии в дождевиках. Омский дендросад вновь открылся после ураганного ветра

Из-за урагана дендрологический сад имени Г. И. Гензе и дендропарк имени П. С. Комиссарова закрыли двери для посетителей на два два — 20 и 21 июня. Однако уже с сегодняшнего дня желающие могут погулять в дендросаде, который продолжил работу в обычном режиме. Посетить дендропарк будет возможно с завтрашнего дня, 23 июня.