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Экскурсии в дождевиках. Омский дендросад вновь открылся после ураганного ветра

22 июня 2023, 08:38
Фото: Город55
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Омский дендросад имени Гензе вновь открылся после ураганного ветра

Дендропарк возобновит работу с завтрашнего дня.

Из-за урагана дендрологический сад имени Г. И. Гензе и дендропарк имени П. С. Комиссарова закрыли двери для посетителей на два два — 20 и 21 июня. Однако уже с сегодняшнего дня желающие могут погулять в дендросаде, который продолжил работу в обычном режиме. Посетить дендропарк будет возможно с завтрашнего дня, 23 июня.

Вместе с тем из-за похолодания, обильных осадков и ветра в парках 30-летия ВЛКСМ и Советском уже три дня отключают аттракционы. Но любителям прогуляться под дождем не запрещают посещать прогулочные зоны. На территории парков также продолжают работу местные кафе.

Кроме того, из-за непредсказуемости погоды с 20 июня отменены прогулочные маршруты на теплоходах. О возобновлении рейсов организаторы пообещали сообщить дополнительно.

Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, дождливая погода будет и на выходных. Также синоптики предупреждают местных жителей о заморозках от 0 до -5 градусов.

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