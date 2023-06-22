Экскурсии в дождевиках. Омский дендросад вновь открылся после ураганного ветра

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Из-за урагана дендрологический сад имени Г. И. Гензе и дендропарк имени П. С. Комиссарова закрыли двери для посетителей на два два — 20 и 21 июня. Однако уже с сегодняшнего дня желающие могут погулять в дендросаде, который продолжил работу в обычном режиме. Посетить дендропарк будет возможно с завтрашнего дня, 23 июня.
Вместе с тем из-за похолодания, обильных осадков и ветра в парках 30-летия ВЛКСМ и Советском уже три дня отключают аттракционы. Но любителям прогуляться под дождем не запрещают посещать прогулочные зоны. На территории парков также продолжают работу местные кафе.
Кроме того, из-за непредсказуемости погоды с 20 июня отменены прогулочные маршруты на теплоходах. О возобновлении рейсов организаторы пообещали сообщить дополнительно.
Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, дождливая погода будет и на выходных. Также синоптики предупреждают местных жителей о заморозках от 0 до -5 градусов.