Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Изображение материала

В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб

20 июня 2023, 10:16
Фото: Предоставлено Городу55
У автомобиля выбило окна и помяло кузов.

В Омске сегодня, 20 июня, из-за сильного ветра на иномарку Toyota Prius упало дерево и фонарный столб. У автомобиля поврежден кузов, выбиты окна. Инцидент произошел в Амурском поселке рядом с магазином «Заря», сообщили читатели Города55.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Фото: Предоставлено Городу55

Ранее о поваленных деревьях рассказали жители и других округов. Уже утром в аварийную диспетчерскую поступило 13 сообщений о последствиях разгулявшей непогоды. Из-за сильного порывистого ветра в Омске сегодня отключили аттракционы в городских парках.

Без развлечений. В омских парках отключили аттракционы из-за сильного ветра
Узнать подробнее
И так каждый год. Омичи забили тревогу из-за старых деревьев, которые шатает ветер
Узнать подробнее
#Омск#Ветер#Сильный ветер#Происшествия#Город#Евгений Игишев
Подпишитесь
Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи
Сегодня, 09:16
Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара
Сегодня, 09:17
В Омске появилась рабочая группа по ведению официальных интернет-страниц чиновников
Сегодня, 10:07
Компания Шкуренко и Шадрина собирается заняться еще и фармацевтикой
Сегодня, 08:15
Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ
Сегодня, 10:55
Строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу
Сегодня, 08:03