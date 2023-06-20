В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Омске сегодня, 20 июня, из-за сильного ветра на иномарку Toyota Prius упало дерево и фонарный столб. У автомобиля поврежден кузов, выбиты окна. Инцидент произошел в Амурском поселке рядом с магазином «Заря», сообщили читатели Города55.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Ранее о поваленных деревьях рассказали жители и других округов. Уже утром в аварийную диспетчерскую поступило 13 сообщений о последствиях разгулявшей непогоды. Из-за сильного порывистого ветра в Омске сегодня отключили аттракционы в городских парках.