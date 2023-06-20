В Омске из-за сильного ветра на иномарку свалились дерево и столб

Ранее о поваленных деревьях рассказали жители и других округов. Уже утром в аварийную диспетчерскую поступило 13 сообщений о последствиях разгулявшей непогоды. Из-за сильного порывистого ветра в Омске сегодня отключили аттракционы в городских парках.