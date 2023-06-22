Вход свободный! В Омске с июля открывается кинотеатр под открытым небом

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С июля омичи и гости города могут смотреть кино под открытым небом. Фильмы на свежем воздухе начнут показывать с 7 числа вплоть до конца лета. На оценку зрителей городской «ДОМ КИНО» и «Омские муниципальные библиотеки» представят лучшие авторские фильмы международного фестиваля короткометражек «ОКНО» и мультфильмы, авторами которых стали юные омичи. В программу уличных показов также внесут любимую многими советскую классику.
Фильмы на свежем воздухе будут показывать каждую пятницу в 21:30 на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО». На Ленинградской площади, 1 для этого оборудуют специальную площадку. Желающие окунуться в мир кинематографа смогут делать это совершенно бесплатно. Кроме того, киноплощадка заработает в Книжном
саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А). Показы здесь будут по
отдельному графику.
Организаторы отмечают, что проведение уличных кинопоказов зависит от погодных условий. В случае дождя и непогоды мероприятия могут быть отменены. Полная программа фильмов опубликована на сайте «ДОМа КИНО».
Напомним, что 1 и 2 июля в парке «На Королева» пройдет масштабный фестиваль музыки «Симфопарк-2023». Open air будет длиться все выходные.