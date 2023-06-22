Вход свободный! В Омске с июля открывается кинотеатр под открытым небом

Фильмы на свежем воздухе будут показывать каждую пятницу в 21:30 на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО». На Ленинградской площади, 1 для этого оборудуют специальную площадку. Желающие окунуться в мир кинематографа смогут делать это совершенно бесплатно. Кроме того, киноплощадка заработает в Книжном

саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А). Показы здесь будут по

отдельному графику.