Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В середине лета, 1 и 2 июля, в Омске организуют масштабный музыкальный фестиваль «Симфопарк» (0+). В этом году полюбившийся многим open-air в парке «На Королева» будет длиться все выходные. Организаторы проекта уже открыли продажу билетов.
Каждый день фестиваля будет длиться с 12:00 до 22:00. Участников ждут 20 часов музыкальной феерии под открытым небом, выставочные и образовательные площадки, мастер-классы, игры, фотозоны и многое другое. Изюминкой «Симфопарка — 2023» станет баттл оркестров. Организаторы отмечают, что подобное шоу, возможно, проведут впервые в России.
На сцене встретятся два сильнейших музыкальных коллектива — симфонические оркестры Ленинградской области и Омской филармонии. Музыкальная битва станет вишенкой на торте, которая зарядит гостей на все оставшееся лето.
Известно, что второй день фестиваля посвятят джазу. Так, на «Симфопарке» будут выступать исполнительница Этери Бериашвили, джаз-ансамбль Юрия Полякова и Анна Шинковая, а также другие певцы и коллективы, работающие в этом направлении.
На празднике можно увидеть артистов Мариинского театра, московского театра «Геликон-опера», участников Омского русского народного хора, солистов и ансамбли Омской филармонии и многих других.
На момент публикации материала билет на один день фестиваля для взрослого стоит 400 рублей, для школьников — 250 рублей. Родителям ребят младше шести лет нужно будет платить только за себя, дети смогут проходить на фестиваль бесплатно. Стоимость абонемента на два дня «Симфопарка» варьируется от 400 до 700 рублей.
Билеты можно приобрести в кассах города или на официальном сайте филармонии.