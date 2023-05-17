На момент публикации материала билет на один день фестиваля для взрослого стоит 400 рублей, для школьников — 250 рублей. Родителям ребят младше шести лет нужно будет платить только за себя, дети смогут проходить на фестиваль бесплатно. Стоимость абонемента на два дня «Симфопарка» варьируется от 400 до 700 рублей.