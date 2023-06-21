Свинство за рулем. Омичу грозит крупный штраф за выброшенный из окна машины мусор

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает серьезную ответственность за выброс мусора из машины. Штраф для физлиц составляет 10-15 тыс рублей, для должностных — 20-20 тыс рублей, для юрлиц — 30-50 тыс рублей. При повторном нарушении в течение года сумма взыскания удваивается. Возможна и конфискация автомобиля, но по только в отношении должностных и юридических лиц.