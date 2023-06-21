Свинство за рулем. Омичу грозит крупный штраф за выброшенный из окна машины мусор

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Представители регионального минприроды занимаются поиском нарушителя, который бросил из окна машины бутылку. Этот момент был записан видеорегистратором одной из ехавших рядом авто. Ролик быстро распространился по соцсетям.
По записи видно, что водитель кинул бутылку на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина. Когда на светофоре загорелся зеленый сигнал, нарушитель на автомобиле марки KIA двинулся дальше. За правонарушение его могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает серьезную ответственность за выброс мусора из машины. Штраф для физлиц составляет 10-15 тыс рублей, для должностных — 20-20 тыс рублей, для юрлиц — 30-50 тыс рублей. При повторном нарушении в течение года сумма взыскания удваивается. Возможна и конфискация автомобиля, но по только в отношении должностных и юридических лиц.
Автомобилистам грозят штрафы за выбрасывание любого вида отходов, в том числе бутылок, сигарет и фантиков.
Очевидцы правонарушения могут предоставить компетентных органам видеозапись с моментом выброса мусора. Сделать это возможно через платформу обратной связи на портале Госуслуг, по адресу электронной почты [email protected] и по номеру центра экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp.
Ранее пресс-центр городской администрации предоставлял данные о случаях выбрасывания мусора в неположенных местах. В отношении омичей, по данным за 9 июня, возбуждено 68 административных дел по этому поводу. Как отметили в мэрии, жителей города каждый день ловят при попытках оставить отходы там, где вздумается.