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Свинство за рулем. Омичу грозит крупный штраф за выброшенный из окна машины мусор

21 июня 2023, 11:47
Фото: Город55
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Омичу грозит крупный штраф до 15 тысяч за выброшенный из окна машины мусор

Личность водителя пока не установлена.

Представители регионального минприроды занимаются поиском нарушителя, который бросил из окна машины бутылку. Этот момент был записан видеорегистратором одной из ехавших рядом авто. Ролик быстро распространился по соцсетям.

По записи видно, что водитель кинул бутылку на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина. Когда на светофоре загорелся зеленый сигнал, нарушитель на автомобиле марки KIA двинулся дальше. За правонарушение его могут привлечь к административной ответственности.

Видео: минприроды Омской области

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает серьезную ответственность за выброс мусора из машины. Штраф для физлиц составляет 10-15 тыс рублей, для должностных — 20-20 тыс рублей, для юрлиц — 30-50 тыс рублей. При повторном нарушении в течение года сумма взыскания удваивается. Возможна и конфискация автомобиля, но по только в отношении должностных и юридических лиц.

Автомобилистам грозят штрафы за выбрасывание любого вида отходов, в том числе бутылок, сигарет и фантиков.

Очевидцы правонарушения могут предоставить компетентных органам видеозапись с моментом выброса мусора. Сделать это возможно через платформу обратной связи на портале Госуслуг, по адресу электронной почты [email protected] и по номеру центра экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp.

Ранее пресс-центр городской администрации предоставлял данные о случаях выбрасывания мусора в неположенных местах. В отношении омичей, по данным за 9 июня, возбуждено 68 административных дел по этому поводу. Как отметили в мэрии, жителей города каждый день ловят при попытках оставить отходы там, где вздумается.

На омичей завели 68 дел за свалку мусора в неположенных местах
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#Алина Ясинская#Общество#Экология#Город#Новости#Омск#Минприроды#Штраф#Административный штраф#Административная ответственность#Мусор#Выброс мусора#Автомобилисты#Видео
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