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На омичей завели 68 дел за свалку мусора в неположенных местах

9 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI
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Нарушителям грозит штраф.

На омичей завели 68 административных дел за выброс мусора в неположенных местах, сообщили 9 июня в пресс-службе городской администрации.

Подобные факты фиксируют ежедневно. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам — до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юридическим лицам — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может быть до двух раз больше.

Например, омичи, которые сбрасывали отходы в Николаевке, получили штраф в 40 тысяч рублей, при этом возчикам пришлось собрать и вывезти весь ранее сброшенный ими мусор в микрорайоне.

В мэрии рассказали, что если вы стали свидетелем незаконной выгрузки мусора, то необходимо отправить эту информацию на WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: [email protected].

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#Евгений Игишев#Мусор#Свалка#Несанкционированная свалка#Штраф#Магнит#Омск
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