На омичей завели 68 дел за свалку мусора в неположенных местах

Подобные факты фиксируют ежедневно. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам — до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юридическим лицам — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может быть до двух раз больше.