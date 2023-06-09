На омичей завели 68 дел за свалку мусора в неположенных местах

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На омичей завели 68 административных дел за выброс мусора в неположенных местах, сообщили 9 июня в пресс-службе городской администрации.
Подобные факты фиксируют ежедневно. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам — до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юридическим лицам — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может быть до двух раз больше.
Например, омичи, которые сбрасывали отходы в Николаевке, получили штраф в 40 тысяч рублей, при этом возчикам пришлось собрать и вывезти весь ранее сброшенный ими мусор в микрорайоне.
В мэрии рассказали, что если вы стали свидетелем незаконной выгрузки мусора, то необходимо отправить эту информацию на WhatsApp по телефону: 8-923-685-56-31 или электронный адрес: [email protected].