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В 2023 году омичи сдали в горбюджет на 188 миллионов больше налогов, чем год назад

19 июня 2023, 09:09
Фото: Город55
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Больше всего в городскую казну поступило налогов на доходы физических лиц.

В региональном Управлении федеральной налоговой службы представили данные о поступлениях налогов в городской бюджет за первые пять месяцев 2023 года. По данным ведомства, за это время в казну пришло 3,8 млрд рублей. В прошлом году объем поступлений был на 5,2% меньше (-188 млн рублей).

Большая часть поступлений в бюджет Омска (90,6%) за январь–май 2023 года состоит из налога на доходы физлиц (57,1%), налога, выплачиваемого на основе упрошенной системы налогообложения (21,7%) и земельного налога (11,8%).

«Положительная динамика обеспечена по налогу на доходы физических лиц на 8,6% или на 173 млн рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 16,0% или на 115 млн рублей, акцизам на 7,8% или на 3 млн рублей», — рассказали в пресс-центре омского УФНС.

Ранее Город55 писал о депутате Заксобрания Омской области Андрее Киперваре, которого судили за махинации с налогами. Общая сумма утаенных средств составила больше 45,8 млн рублей. По информации Кировского райсуда, народный избранник погасил в полном объеме задолженность перед налоговиками еще до вынесения приговора.

Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами
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#Алина Ясинская#Налоги#Земельный налог#Налоговая служба#УФНС#Экономика#Общество#Новости#Омск
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