В 2023 году омичи сдали в горбюджет на 188 миллионов больше налогов, чем год назад

В региональном Управлении федеральной налоговой службы представили данные о поступлениях налогов в городской бюджет за первые пять месяцев 2023 года. По данным ведомства, за это время в казну пришло 3,8 млрд рублей. В прошлом году объем поступлений был на 5,2% меньше (-188 млн рублей).