Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами

Напомним, как ранее сообщал Городу55, Андрей Кипервар в 2015–2017 года будучи директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат, вносил в документы липовые сведения о якобы поставках „чушек“ свинца и покупке мазута для транспортировки и переплавки металла. Эти фиктивные бумаги после предоставлялись в налоговую, что и позволило „припрятать“ свыше 45.8 млн рублей. Подробнее об этом смотрим ниже.