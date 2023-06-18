Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Кировском районном суде города Омска поставили точку в громком уголовном дела депутата Законодательного Собрания Омской области Андрея Кипервара, которого судили за махинации с налогами на общую сумму свыше 45.8 млн рублей. Как указывает суд, еще до вынесения приговора Кипервар полностью погасил все претензии налоговиков.
«Подсудимый полностью погасил вменяемую следствием недоимку, штраф налогового органа, дополнительно частично оплатил пеню, внеся в бюджет денежные средства в общей сумме 54 974 521,13 рублей», — сообщает Кировский суд.
В итоге судья Семен Павленко счел, что к народному избраннику может быть применена мера уголовно-правового характера и назначил судебный штраф в 200 тысяч рублей.
Напомним, как ранее сообщал Городу55, Андрей Кипервар в 2015–2017 года будучи директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат, вносил в документы липовые сведения о якобы поставках „чушек“ свинца и покупке мазута для транспортировки и переплавки металла. Эти фиктивные бумаги после предоставлялись в налоговую, что и позволило „припрятать“ свыше 45.8 млн рублей. Подробнее об этом смотрим ниже.