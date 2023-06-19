Сроки нарушены. Омская прокуратура устроила проверку на площадке недостроенного ФАПа

Напомним, что это не первый срыв сроков строительства ФАПов в Омской области. Так, в прошлом месяце на объекты в селах Загваздино и Орехово выезжал прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков. В мае готовность фельдшерско-акушерских пунктов составила всего лишь 60%. Их монтаж подрядчик должен был закончить до 11 апреля 2023 года.