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Сроки нарушены. Омская прокуратура устроила проверку на площадке недостроенного ФАПа

19 июня 2023, 09:43
Фото: Город55
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Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков строительства ФАПа

Фельдшерско-акушерский пункт должны были достроить к началу этого лета.

В селе Боголюбовка Любинского района строится фельдшерско-акушерский пункт. Региональная прокуратура организовала выезд на стройплощадку для проверки. Как оказалось, возвести объект подрядчик должен был к 1 июня этого года.

На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Любинского района Виктор Копыльцов. Он оценил, как идут строительные работы по нацпроекту «Здравоохранение». На момент проверки рабочие ООО «Ал-Тех» не закончили внутреннюю отделку, не провели электричество в здание и не оборудовали канализацию. Помимо этого подрядчик не установил все обогреватели в будущем ФАПе.

В связи с этим директор ООО «Ал-Тех» получил от региональной прокуратуры представление. В данный момент оно еще находится на рассмотрении у главы компании, уточнили в пресс-центре надзорного ведомства.

С этого момента районная прокуратура будет контролировать строительство объекта.

Напомним, что это не первый срыв сроков строительства ФАПов в Омской области. Так, в прошлом месяце на объекты в селах Загваздино и Орехово выезжал прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков. В мае готовность фельдшерско-акушерских пунктов составила всего лишь 60%. Их монтаж подрядчик должен был закончить до 11 апреля 2023 года.

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#Алина Ясинская#Прокуратура Омской области#Прокурорская проверка#ФАП#Нацпроект#Срыв нацпроекта#Строительство#Здоровье#Новости#Омская область
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