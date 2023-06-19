Сроки нарушены. Омская прокуратура устроила проверку на площадке недостроенного ФАПа

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В селе Боголюбовка Любинского района строится фельдшерско-акушерский пункт. Региональная прокуратура организовала выезд на стройплощадку для проверки. Как оказалось, возвести объект подрядчик должен был к 1 июня этого года.
На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Любинского района Виктор Копыльцов. Он оценил, как идут строительные работы по нацпроекту «Здравоохранение». На момент проверки рабочие ООО «Ал-Тех» не закончили внутреннюю отделку, не провели электричество в здание и не оборудовали канализацию. Помимо этого подрядчик не установил все обогреватели в будущем ФАПе.
В связи с этим директор ООО «Ал-Тех» получил от региональной прокуратуры представление. В данный момент оно еще находится на рассмотрении у главы компании, уточнили в пресс-центре надзорного ведомства.
С этого момента районная прокуратура будет контролировать строительство объекта.
Напомним, что это не первый срыв сроков строительства ФАПов в Омской области. Так, в прошлом месяце на объекты в селах Загваздино и Орехово выезжал прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков. В мае готовность фельдшерско-акушерских пунктов составила всего лишь 60%. Их монтаж подрядчик должен был закончить до 11 апреля 2023 года.