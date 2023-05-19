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Отстают от графика. Прокурор побывал в 2-х селах Омской области, где возводятся ФАПы

19 мая 2023, 08:57
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура проверила, как в двух селах Омской области строят ФАПы

Прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков побывал в селах Загваздино и Орехово.

Сегодня, 19 мая, прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков побывал в селах Загваздино и Орехово, где строят фельдшерско-акушерские пункты.

В ходе проверки выяснилось, что готовность фельдшерско-акушерских пунктов составляет лишь 60%. Отметим, что монтаж ФАПов должны были завершить до 11 апреля 2023 года.

«В связи с несоблюдением графика работ прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление, указав на необходимость неукоснительного соблюдения сроков, ускорения работ и завершения объектов в установленный заключенным контрактом срок». — отметили в прокуратуре.

Кроме того, ход реализации нацпроектов находится на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Прокурор#Село#Нацпроект#Фельдшерско-акушерский пункт#Общество#Город#Происшествия#Больницы#Здоровье#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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