Отстают от графика. Прокурор побывал в 2-х селах Омской области, где возводятся ФАПы

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Published Сегодня, 08:57
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Сегодня, 19 мая, прокурор Усть-Ишимского района Омской области Михаил Кузюков побывал в селах Загваздино и Орехово, где строят фельдшерско-акушерские пункты.
В ходе проверки выяснилось, что готовность фельдшерско-акушерских пунктов составляет лишь 60%. Отметим, что монтаж ФАПов должны были завершить до 11 апреля 2023 года.
«В связи с несоблюдением графика работ прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление, указав на необходимость неукоснительного соблюдения сроков, ускорения работ и завершения объектов в установленный заключенным контрактом срок». — отметили в прокуратуре.
Кроме того, ход реализации нацпроектов находится на контроле прокуратуры.