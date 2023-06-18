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В заложниках восемь человек. Вооруженный мужчина захватил банк в Казахстане

18 июня 2023, 11:28
Фото: 1MI
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В Казахстане вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников банка

30-летний мужчина уже выдвинул свои требования, сотрудники полиции ведут с ним переговоры.

18 июня в столице Казахстана — Астане — произошел захват заложников. Как сообщают newizv.ru, мужчина, который по предварительной информации вооружен, удерживает нескольких человек в здании «Каспий банка» на улице Достык.

В пресс-службе полиции уточнили, что нападавший заперся в здании банковского отделения. Сотрудники правоохранительных органов уже ведут переговоры со взявшим заложников. Пресс-служба банка Kaspi заявила, что в заложниках находятся семь сотрудниц и охранник. Клиентов среди них нет.

Возле банка перекрыли движение, а к зданию прибыл спецназ. Жителей Астаны попросили сохранять спокойствие и не мешать выполнению полицейскими необходимых действий.

Добавим, что заложников в банке захватил 30-летний мужчина. Среди его требований был перевод банком в течение трех часов всех средств в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если этого не произойдет, мужчина угрожает убить всех заложников.

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#Юлия Истомина#Заложник#Нападение#Банк#Захват#Полиция#Происшествия#Новости#Казахстан#Астана
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