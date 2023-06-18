В заложниках восемь человек. Вооруженный мужчина захватил банк в Казахстане

Добавим, что заложников в банке захватил 30-летний мужчина. Среди его требований был перевод банком в течение трех часов всех средств в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если этого не произойдет, мужчина угрожает убить всех заложников.