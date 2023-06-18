В заложниках восемь человек. Вооруженный мужчина захватил банк в Казахстане

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
18 июня в столице Казахстана — Астане — произошел захват заложников. Как сообщают newizv.ru, мужчина, который по предварительной информации вооружен, удерживает нескольких человек в здании «Каспий банка» на улице Достык.
В пресс-службе полиции уточнили, что нападавший заперся в здании банковского отделения. Сотрудники правоохранительных органов уже ведут переговоры со взявшим заложников. Пресс-служба банка Kaspi заявила, что в заложниках находятся семь сотрудниц и охранник. Клиентов среди них нет.
Возле банка перекрыли движение, а к зданию прибыл спецназ. Жителей Астаны попросили сохранять спокойствие и не мешать выполнению полицейскими необходимых действий.
Добавим, что заложников в банке захватил 30-летний мужчина. Среди его требований был перевод банком в течение трех часов всех средств в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если этого не произойдет, мужчина угрожает убить всех заложников.