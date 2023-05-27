«Детектор лжи»: мифы и реальность, или На чем «прокололся» корреспондент Города55

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Про полиграф, или детектор лжи, как его называют в народе, не слышал, не видел или не читал, наверное, только ленивый. В интернете полно статей, рассказов и баек, в фильмах и книгах не меньше, по телевидению выходят целые ток-шоу, где с помощью этого прибора всех и вся выводят на чистую воду. Вот только, как мы в этом и убедились, все, что пишется, снимается и выкладывается в общедоступном формате, по большей части откровенная туфта. Чтобы развенчать все мифы и домыслы, корреспондент Города55 пообщался со старшим специалистом отдела криминалистики СКР по Омской области, подполковником юстиции Денисом Дмитриевым и сам прошел исследование на полиграфе. Рассказываем и показываем, как это было.
Часть первая. Великий и могучий
— Денис Валерьевич, в Сети, в книгах и фильмах, по телевидению вагон и маленькая тележка разнообразной, часто противоречивой, информации про детекторы лжи. Что же из этого многообразия правда, а что вымысел?
— Скажем так, многое из того, что показывается и снимается, транслируется и пишется, не всегда соответствует действительности и по большей части относится к разряду художественного вымысла. По сути, если говорить в общих чертах, то полиграф — это прибор для синхронной и одномоментной регистрации психофизиологических параметров человека. Это определение заложено и в его названии: с греческого «поли» — это много, а «граф» — писать. Вот и получаем — «многописец». По большому счету полиграф — это простой медицинский прибор с датчиками. Подобные вы можете увидеть в любой палате реанимации, только там у датчиков совсем другие функции, и регистрируют они иные параметры.
— Хорошо, и какие же параметры снимает полиграф, какие изменения регистрирует?
— В зависимости от модели прибор фиксирует изменение частоты дыхания, как верхнего — грудного, так и нижнего — брюшного, электрокожную активность, или попросту потоотделение, тремор конечностей, другими словами движение рук и ног, есть и датчики на движение тела. Помимо этого присутствуют датчики, которые регистрируют частоту сердечных сокращений, изменение артериального давления. К прибору всегда подключаются еще видеокамера и микрофон, которые могут зафиксировать так называемые невербальные признаки лжи — микровыражения на лице, реакцию зрачка, изменение интонации голоса.
— Получается, что все это добро и помогает распознать ложь?
— Не совсем так: я, наверное, разочарую многих, но на самом деле полиграф не определяет ложь, это задача полиграфолога, а прибор — это всего лишь средство для достижения обозначенных целей. Цели эти могут быть разными, поскольку исследование на полиграфе всегда проводится только в рамках какого-то определенного задания, а не потому, что кому-то это захотелось. Это либо поручение следователя, например во время проверки сообщения о преступлении, либо в рамках уголовного дела. Полиграфологи могут работать и по заданию работодателей, отделов кадров. В данном случае проверяются кандидаты для приема на работу. Отсюда и цель таких проверок — получить информацию, то есть знает то или иное лицо важную и значимую информацию о деталях какого-то юридического или биографического события или ничего не знает об этом.
— Денис Валерьевич, честно, немного удивили. А вообще, на какой теории или теориях основывается исследование на полиграфе, почему именно так, а не иначе, почему такие датчики, а не другие?
— Теорий, на самом деле, очень много, и до сих пор ведутся споры в этой области, но наиболее ярко выраженные и доказанные — это психофизиологическая и психологическая теории проведения исследований с применением полиграфа. У первой очень простое обоснование и схема работы. Вся суть ее в том, что когда человек рождается, он не умеет обманывать, нет у него такого навыка. При рождении есть витальные навыки для удовлетворения жизненных потребностей — есть, пить, кричать, дышать и так далее. Сразу после рождения и до определенного периода мы не осознаем себя окружающими, дескать, кто, что — все это приходит потом. Постепенно маленький человек социализируется и во время этого процесса получает массу новых знаний, умений и навыков, в том числе и навык обмана.
— То есть навык лжи у нас приобретенный?
— Да, так и есть — он социально приобретенный, и это уже полностью доказанный наукой факт. А раз он приобретенный, то оставляет в организме человека психофизиологические и эмоциональные следы. Вот эти самые следы полиграф, собственно, снимает и фиксирует. Это изменение дыхания, сердцебиения, потоотделения, голосовой и двигательной активности, отсюда и набор датчиков. Получается, что на данный момент полиграф — это самый быстрый и гуманный способ узнать, говорит ли человек правду.
— Так, но во время такого исследования могут появиться и другие реакции, волнение, например, или человек испытает сильнейший стресс, да обычный мандраж. Ведь все это тоже оставит определенные следы в организме?
— Безусловно, оставит, и тут мы переходим ко второй теории, о которой я уже упоминал, — психологической. Она тоже довольно-таки прозаическая и как раз объясняет, может ли волнение повлиять на результат исследования на полиграфе. Не слукавлю, если скажу, что практически каждый, кто попадает ко мне, задает один и тот же вопрос: мол, тема щекотливая, первый раз прохожу, волнуюсь очень, а не помешает ли это, не испортит ли результаты. Ничего странного в этом нет, да вы сами вспомните: первый раз встали на коньки — дикое волнение, сели на велосипед — то же самое, да банальное прохождение ЭКГ впервые и то будет сопровождаться определенным волнением. Уже доказано, что любая первая деятельность для человека достаточно волнительная, а полиграф уж тем более.
— И почему же тем более?
— Все просто: сама методика исследования на полиграфе носит обвинительный уклон, отсюда и недюжинное волнение. Приятно ли слышать вопросы, скажем: «Ты нанес ножевое ранение?» или «Ты напал на потерпевшего, сделал то-то и то-то?». Однако по психологической теории все волнение при исследовании будет идти общим психофизиологическим фоном. При обмане реакции организма значительно отличаются от общих фоновых следов стресса, и любой специалист или эксперт их сразу же увидит, распознает, расшифрует и сделает соответствующие выводы. Поэтому волнение в любой его степени никак не повлияет на результат полиграфического исследования.
— Денис Валерьевич, а что с точностью таких исследований? Об этом тоже много говорят и пишут.
— Абсолютно все современные компьютерные полиграфы — от самых дорогих до бюджетных — дают идентичную точность — около 95%. Согласитесь, не самый плохой результат. Но тут надо понимать, что даже с такой точностью полиграф никогда не претендовал на роль краеугольного камня доказывания. Он не является царицей доказательств, и никогда таким не был. На основании исследования только на полиграфе суд никогда не признает человека виновным. Это косвенный метод, который, в первую очередь, ориентируется на отработку, скажем, следственной версии, для внутреннего убеждения следователя, гособвинения или суда. Однако основополагающим доказательством в рамках уголовного дела исследование на полиграфе быть не может, и это четко прописано в Уголовно-процессуальном кодексе.
— Как думается, для достижения такой точности должны быть и свои условия, правила и нормы?
— Вы правы, есть четкие инструкции и правила, которые должны неукоснительно соблюдаться при проведении полиграфического исследования. Многие, насмотревшись кино и начитавшись интернета, ошибочно полагают, что полиграф — это сел в кресло, обвешался датчиками, ответил на вопросы за 15 минут, и все — побежал дальше по своим делам. Все далеко не так, и процедура эта длится от 2.5 до 4 часов, в зависимости от количества вопросов. Плюс, как я уже говорил, строгое соблюдение инструкций — это не двигаться, не перемещаться, дышать ровно и не быть больным в этот момент. Второй момент — все методы на полиграфе должны быть стандартизированы и валидизированы. Стандартизация в данном случае, да и вообще, — это то, что принято в России и в мире в целом, а валидность — насколько хорошо это делается. Другими словами, все методики должны быть обоснованными и доказательными. Не может быть такого, что условный специалист захотел да и применил какую-то методику, которую он, скажем, вчера на коленке разработал.
— Я правильно понимаю, что такие исследования проводятся только добровольно, а не из-под палки?
— Всегда и только всегда добровольно, да еще и с письменного согласия. Заставлять, давить и принуждать нельзя, да никто и не будет этого делать. Просто для такого исследования есть масса факторов, которые могут помешать и без давления. Скажем, есть медицинские противопоказания: смотрим, анализируем, и если нельзя, то все — никакого исследования не будет. Или человек не выспался, приболел — схватил легкий насморк, то все переносится на другой день и время. Просто если все эти нюансы проигнорировать, это может сказаться на точности проведенного исследования, а если полиграфолог в ней сам не будет уверен, то как потом ему может доверять следователь или суд?
— И, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует не только меня: а возможно ли обмануть полиграф?
— Хороший вопрос. Про это масса статей, каких-то роликов, даже целые инструкции пошаговые выкладывают. Скажу честно, что методы для обмана полиграфа, естественно, есть. Однако тут надо понимать, что, как я упоминал выше, сам прибор не определяет ложь, все выводы, обманывает человек или нет, делает эксперт-полиграфолог. Вот как раз специалиста обмануть можно, особенно если он неопытный или молодой. Но при правильно проведенном исследовании, при соблюдении всех критериев и правил всегда можно получить ту самую точность в 95%.
— Вспомнилось, читал как-то, мол, помажьте пальцы и руки дезодорантом. Работает такое?
— Знаете, у меня складывается ощущение, что все методы обмана полиграфа, которые блуждают в Сети, написаны полиграфологами, чтобы облегчить себе работу. Про тот же антиперспирант — да, это работает, поры будут забиты. Но представьте, что на протяжении всего исследования у человека не выделяется пот, — сразу же возникнут сомнения, поскольку так быть не должно. Все, останавливаемся, идем мыть руки и начинаем все с начала. Еще из распространенного — положите под ногу кнопку, и при ответе на вопрос, где надо солгать, наступаем, причиняем боль и получаем красивые реакции на полиграфе. Вот только любая боль сопровождается бурными реакциями всех психофизиологических каналов, то есть изменения будут везде — и по поту, и по сердцебиению, и по дыханию. Все эти реакции будут настолько неестественные, что их сразу же заметят. Все артефакты (по-другому — помехи в исследовании) вычисляются на раз.
— Денис Валерьевич, хорошо, заметили, вычислили, и что дальше?
— Дальше — уйдете со справкой. Например, по реакции на боль: раз увижу, два увижу и могу отправить человека со справкой, что он открыто противодействовал исследованию. Дальше уже пусть инициатор, скажем следователь, разбирается, зачем и почему он это делал.
— И все же, раз методы для обмана существуют, кому они под силу?
— Мое мнение, что обмануть полиграф может только специалист, который когда-то работал или работает с этим прибором, знает методики, а главное — тренируется в этом обмане. Простой обыватель провернуть такую процедуру на все 100 процентов не сможет.
— А вы сможете?
— Думаю, что я смогу обмануть полиграфолога. (Улыбается.)
Часть вторая — практическая, или На чем погорел наш корреспондент.
Теперь, собственно, обещанный эксперимент с исследованием на полиграфе из разряда «опробовано на себе». Но для начала мы расскажем и покажем, что за аппарат поможет или нет поймать нашего корреспондента на лжи.
Вот эта прямоугольная коробка с проводами в нашем случае и является тем самым «детектором лжи». Знакомьтесь, это «Диана», модифицированная до 7-й версии.
«Вот сенсорный блок, вот компьютер, который подключается к сенсорному блоку, там установлена специальная программа. Однако на самом деле полиграф — это вот эта замечательная коробочка, которая и регистрирует психофизиологические реакции организма человека. Вот датчики верхнего и нижнего дыхания, датчик сердцебиения, потоотделения, датчик голосовой активности. В комплекте идет специализированое кресло, в котором сидит испытуемый. Оно сконструировано так, что обеспечивает лучшее качество проведения исследования с применением полиграфа. В задних ножках кресла находятся датчик тремора, то есть двигательной активности», — показывает свою «коллегу» подполковник Денис Дмитриев.
Теперь заглянем, так сказать, в святая святых полиграфического исследования — монитор, который видит только полиграфолог и на котором отображаются все реакции испытуемого.
«Вот эти кривые — это полиграмма, то, что видит полиграфолог в режиме реального времени во время исследования. То есть на человека надеваются датчики, задаются вопросы, и вот так отображаются его реакции на ответы. Это вопросы — начало и конец задавания вопроса, вот первый вопрос, второй, третий и так далее. На полиграмме сверху вниз идет верхнее дыхание, нижнее, потоотделение, сердцебиение, двигательные и голосовые активности. Все датчики были исправны, так как мы не видим прямых линий. Вот смотрите — это вдох и выдох. Здесь человека реально звали Василий (пример прямо для нашего корреспондента подобрали. — Прим. ред.). Вот здесь видно, что он реально обманывает. По инструкции он должен был ответить: „Нет“ на вопрос: „Ваше имя Василий?“. И вот мы видим прекрасную психофизиологическую реакцию на обман. Эти вопросы предъявлялись три раза, и каждый раз на обман была ярко выраженная реакция. К слову, всегда при исследовании блок вопросов предъявляется от 3 до 5 раз», — поясняет Дмитриев.
Что ж, раз уж пример с вопросами мне подобрали, да еще и имя совпадающее, решил не ходить вокруг да около и опробовал на себе тот же самый тест. Обвешиваюсь датчиками, усаживаюсь на кресло — и в путь.
Для начала небольшой инструктаж. К слову, перед каждым полиграфическим исследованием вам вкратце расскажут все то, о чем вы прочитали в этой статье, да еще и руки отправят помыть. В общем, смотрим, так сказать, без комментариев.
После первого теста я решил провести и второй — так сказать, для пущей убедительности, но задача там была несколько иная — отвечать правдиво на все вопросы.
Так, а теперь смотрим и анализируем, на чем же я прокололся. Как оказалось, меня выдали два следа, две реакции, хотя были и другие интересные моменты.
Так что потоотделение и сердцебиение в данном случае — это не мой конек, на них я и погорел. Может, потренироваться, и в следующий раз все получится?