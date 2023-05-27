«Детектор лжи»: мифы и реальность, или На чем «прокололся» корреспондент Города55

— Вы правы, есть четкие инструкции и правила, которые должны неукоснительно соблюдаться при проведении полиграфического исследования. Многие, насмотревшись кино и начитавшись интернета, ошибочно полагают, что полиграф — это сел в кресло, обвешался датчиками, ответил на вопросы за 15 минут, и все — побежал дальше по своим делам. Все далеко не так, и процедура эта длится от 2.5 до 4 часов, в зависимости от количества вопросов. Плюс, как я уже говорил, строгое соблюдение инструкций — это не двигаться, не перемещаться, дышать ровно и не быть больным в этот момент. Второй момент — все методы на полиграфе должны быть стандартизированы и валидизированы. Стандартизация в данном случае, да и вообще, — это то, что принято в России и в мире в целом, а валидность — насколько хорошо это делается. Другими словами, все методики должны быть обоснованными и доказательными. Не может быть такого, что условный специалист захотел да и применил какую-то методику, которую он, скажем, вчера на коленке разработал.