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Водитель погиб на месте. В Омске маршрутка с пассажирами влетела в столб на Северных

17 июня 2023, 06:38
Фото: Город55
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В Омске на 24-й Северной маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Четырем людям, находившимся в салоне, понадобилась медицинская помощь.

Сегодня утром, 17 июня, в черте Амурского поселка, на улице 24-я Северная, произошла авария с пассажирским транспортом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 09:20. Есть пострадавшие.

По данным УМВД, водитель маршрутки № 550 («Амур-2 — ПО Иртыш»), мужчина 1968 года рождения, не справился с управлением рядом с домом № 24. «ГАЗель» повернуло в сторону обочины, из-за чего машина врезалась в фонарный столб и забор.

Фото: УМВД РФ по Омской области

От удара водитель скончался на месте происшествия, а четыре пассажира маршрутки обратились за помощью к медикам. Среди пострадавших — три женщины 1985, 1961 и 1989 годов рождения и мальчик 2008 года рождения.

По факту случившегося полицейские запустили проверку.

Ранее Город55 писал о крупной аварии, произошедшей на дороге Тюмень-Омск. «Трасса смерти» забрала жизнь двух человек. В ту ночь на проезжей части была плохая видимость из-за тумана и дымки от пожаров.

В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человека
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