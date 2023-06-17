Водитель погиб на месте. В Омске маршрутка с пассажирами влетела в столб на Северных

По данным УМВД, водитель маршрутки № 550 («Амур-2 — ПО Иртыш»), мужчина 1968 года рождения, не справился с управлением рядом с домом № 24. «ГАЗель» повернуло в сторону обочины, из-за чего машина врезалась в фонарный столб и забор.