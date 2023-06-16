В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человека

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
На автодороге Тюмень-Омск, называемой также «трасса смерти», минувшей ночью, 16 июня, произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в 04:50 часов.
Выяснилось, что 52-летний водитель за рулем большегруза Renault не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль «Соболь», которым управлял 59-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Соболя» и 52-летний пассажир скончались на месте. Второго пассажира, 44-летнего мужчину, и водителя фуры Renault отвезли в больницу.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, во время аварии на дороге была плохая видимость — туман и дымка от пожаров. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. В настоящий момент движение на участке восстановлено.