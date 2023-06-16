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В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человека

16 июня 2023, 05:29
Фото: УМВД России по Омской области
Возможной причиной аварии могли стать туман и дымка от пожаров.

На автодороге Тюмень-Омск, называемой также «трасса смерти», минувшей ночью, 16 июня, произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в 04:50 часов.

Выяснилось, что 52-летний водитель за рулем большегруза Renault не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль «Соболь», которым управлял 59-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Соболя» и 52-летний пассажир скончались на месте. Второго пассажира, 44-летнего мужчину, и водителя фуры Renault отвезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, во время аварии на дороге была плохая видимость — туман и дымка от пожаров. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии. В настоящий момент движение на участке восстановлено.

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#Евгений Игишев#ДТП#Смерть#Авария#Полиция#Происшествия#Омская область#Омск#Трасса смерти#Трасса
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