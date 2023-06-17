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Омская прокуратура занялась ДТП с маршруткой, в котором погиб водитель

17 июня 2023, 09:29
Фото: Город55
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Смертельная авария произошла сегодня утром на одной из улиц в Амуре.

Прокуратура города запустила проверку по факту аварии, которая случилась сегодня утром, 17 июня, в районе Амурского поселка. В ДТП погиб водитель пассажирского транспорта, пострадали пассажиры.

Сотрудники надзорного ведомства оценят степень причиненного вреда ехавшим в маршрутке и точное количество пострадавших. Также прокуратура проверит, насколько перевозчик соблюдал безопасность движения. При необходимости «будут приняты меры прокурорского реагирования», уточнили в пресс-службе.

Напомним, что авария произошла на улице 24-я Северная. В районе дома № 24 водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, а также металлический забор. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО Иртыш»).

От удара водитель — мужчина 1968 года рождения — скончался на месте происшествия. Пострадавшими стали три женщины и мальчик 2008 года рождения.

Водитель погиб на месте. В Омске маршрутка с пассажирами влетела в столб на Северных
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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Смерть#ДТП#Проверка прокуратуры#Прокуратура Омской области#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Пассажирский транспорт#Новости#Омск
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