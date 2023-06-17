Омская прокуратура занялась ДТП с маршруткой, в котором погиб водитель

Напомним, что авария произошла на улице 24-я Северная. В районе дома № 24 водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, а также металлический забор. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО Иртыш»).