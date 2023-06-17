Омская прокуратура занялась ДТП с маршруткой, в котором погиб водитель

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Прокуратура города запустила проверку по факту аварии, которая случилась сегодня утром, 17 июня, в районе Амурского поселка. В ДТП погиб водитель пассажирского транспорта, пострадали пассажиры.
Сотрудники надзорного ведомства оценят степень причиненного вреда ехавшим в маршрутке и точное количество пострадавших. Также прокуратура проверит, насколько перевозчик соблюдал безопасность движения. При необходимости «будут приняты меры прокурорского реагирования», уточнили в пресс-службе.
Напомним, что авария произошла на улице 24-я Северная. В районе дома № 24 водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, а также металлический забор. Известно, что маршрутка двигалась по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО Иртыш»).
От удара водитель — мужчина 1968 года рождения — скончался на месте происшествия. Пострадавшими стали три женщины и мальчик 2008 года рождения.