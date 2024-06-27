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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

иллюстрация

Подберут оттенки к каждому фасаду: в Омске подсветят все здания и мосты

27 июня 2024, 04:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске установят декоративную подсветку на всех зданиях и мостах города

В Омске все фасады зданий, выходящие на улицу, планируют подсветить. Цвет подсветки должен максимально совпадать с оттенком фасада здания. Также подсветку установят на мостах.

В Омском городском совете были согласованы изменения в Правила землепользования и застройки, касающиеся использования подсветки. Согласно новым правилам, все фасады зданий, выходящие на территорию общего пользования, должны быть оснащены архитектурной подсветкой. Также планируется установка подсветки на городских мостах.

При этом, согласно новым правилам, не разрешается закрывать архитектурно-декоративные элементы фасадов зданий и сооружений элементами архитектурно-художественной подсветки.

В настоящее время разрабатываются требования к световому решению используемых для подсветки светильников: они должны быть максимально близки по цвету к оттенку фасада здания.

Помимо этого, подсветка для зданий с теплыми оттенками в отделке будет иметь цветовую температуру от 2700 до 4000 К, а для зданий с холодными оттенками фасадов — от 4000 до 5000 К.

Напомним, что ранее омичам показали, как выглядит новая подсветка на опорах наружного освещения на улице Конева в цветах российского триколора. В будущем на центральных улицах, которые являются частью туристического маршрута, появится оригинальная подсветка, соответствующая цветам государственного флага. В городе планируется осветить опоры и провода надземного освещения, а также контактную сеть электротранспорта.

Российский триколор: омичам показали, как выглядит новая подсветка на улице Конева
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