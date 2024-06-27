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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Ученые рассказали, как изменится климат в Омской области через 60 лет

Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет

27 июня 2024, 03:28
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Ученые рассказали, как изменится климат в Омской области через 60 лет

Омск по климатическим параметрам будет напоминать нынешний Ставропольский край.

К 2080 году средняя температура в Омске станет значительнее теплее. К таким выводам пришел профессор Мэтт Фитцпатрик из университета Мэриленда. Ученый разработал сервис, который, на основании наблюдений за окружающей средой, определяет погоду в будущем.

Так, лето в нашем регионе будет на 6,9°С теплее и на 4,6% более засушливое. Зима же при этом будет мягче — теплее на 8,4°С и на 24% более влажная.

Ученые считают, что Омск по климатическим параметрам будет напоминать нынешний Ставропольский край. Климат в этом регионе умеренно континентальный. Средняя температура января −5°С (в горах до −10°C), июля от +22…+25°C (в горах до +14°C).

А ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет омичей в ближайшие дни. По данным синоптиков, конец недели будет очень жарким, воздух может прогреться до +37.

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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Зима#Климат#Ставропольский край#Синоптики#Лето
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