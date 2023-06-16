В Омске планируют установить памятник десантникам, погибшим в Аргунском ущелье

23 года назад в ночь с 29 февраля на 1 марта в Аргунском ущелье на высоте 776 произошёл бой, в котором погибли 84 десантника. Ценой своей жизни шестая рота не позволила боевикам, которых было около двух тысяч, прорваться через окружение и выйти по направлению к Дагестану.