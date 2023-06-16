В Омске планируют установить памятник десантникам, погибшим в Аргунском ущелье

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:43
В Омске планируют становить памятник воинам 6-й парашютно-десантной роты, принявших неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в 2000 году. Подробности 16 июня рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Сейчас решается вопрос о месте установки памятника. На выбор предложено два варианта. Первый — в парке им. 30-летия Победы, где монумент может стать продолжением аллеи памяти войнов-героев Чеченской войны. Второй — на территории, прилегающей к Омскому военному кадетскому корпусу, как символ мужества для подрастающего поколения ребят, решивших связать свою жизнь с военной службой», — сообщил градоначальник.
Жителям региона до 30 июня предлагают принять участие в опросе на портале Госуслуг и выбрать место установки монумента.
23 года назад в ночь с 29 февраля на 1 марта в Аргунском ущелье на высоте 776 произошёл бой, в котором погибли 84 десантника. Ценой своей жизни шестая рота не позволила боевикам, которых было около двух тысяч, прорваться через окружение и выйти по направлению к Дагестану.