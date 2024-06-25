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ВДВ

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2024
Семьям солдат, погибших при обрушении казармы под Омском, сократили выплаты в 25 раз
25 июня, 12:34
2023
Мэр Омска попросил десантников не купаться в фонтанах в день ВДВ
1 августа 2023, 11:43
Как десантники в Омске отметят 2 августа в этом году
31 июля 2023, 09:35
В Омске планируют установить памятник десантникам, погибшим в Аргунском ущелье
Жителям региона предлагают принять участие в опросе и выбрать место установки монумента.
16 июня 2023, 06:08
2022
Александр Бурков поздравил омских десантников с праздником
Губернатор, представители регионального правительства и мэрии Омска отметили очередную дату создания российской «крылатой пехоты».
2 августа 2022, 06:42
Омских десантников предостерегли от купания в фонтанах
Мэр Сергей Шелест заявил, что если десантники будут купаться в фонтанах, в них снова отключат воду.
2 августа 2022, 04:26

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