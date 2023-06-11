Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты

Что известно об Александрове: коренной омич, 50 лет, в 1994 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе, увлекается спортом, в 2021 году баллотировался на пост мэра Омска, в 2017 году пытался попасть в Омский городской совет от партии «Справедливая Россия», тогда «СР» сама отозвала регистрацию кандидата.