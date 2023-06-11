Первым на пост главы Омской области выдвинулся бывший кандидат в мэры и депутаты

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Городу55 стало известно о выдвижении первого кандидата на выборы губернатора Омской области. Под номером один в листе будет самовыдвиженец Юрий Александров.
Мы запросили комментарий для подтверждения в избирательной комиссии региона. Информацию нам не подтвердили, но и не опровергли. Цитируем: «Всю информацию по выдвижению кандидатов мы планируем дать на пресс-конференции 13 июня».
Тем временем Юрий Александров уже налаживает связь с избирателями. Городу55 предоставлены фото и видеообращения кандидата. Он повествует о подаче документов на выдвижение: «Все прошло хорошо. Я номер один в списке кандидатов».
Что известно об Александрове: коренной омич, 50 лет, в 1994 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе, увлекается спортом, в 2021 году баллотировался на пост мэра Омска, в 2017 году пытался попасть в Омский городской совет от партии «Справедливая Россия», тогда «СР» сама отозвала регистрацию кандидата.
С 2020 года Юрий Александров является президентом Ассоциации охранных предприятий Омской области. Ранее руководил ныне ликвидированными ООО ЧОП «Алекс Плюс», ООО «Аполоф-Ойл», а также действующими ООО ОП «Мастифф», ООО ОП «Аллюр» и ООО «Авангард».
Напомним, 10 июня облизбирком объявил о старте кампании. Претенденты должны подать документы на выдвижение до 29 июня.