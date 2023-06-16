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Published Сегодня, 04:32

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На День города в Омске откроются 200 торговых точек

16 июня 2023, 04:32
Фото: Город55
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Места для размещения палаток распределят на аукционе.

Департаментом городской экономической политики администрации Омска разработана и утверждена схема размещения около 200 торговых точек в День города.

Торговля развернется с 4 по 8 августа на территории Набережной Тухачевского, улиц Спартаковская и Ленина, Соборной площади и Омской крепости. Стоит отметить, что торговые места распределят по итогам аукционов. Кроме того, их победители обеспечат уборку территории, которая прилетает к торговому месту. Это условие является одним из обязательных.

Для омичей подготовили:

  • горячее питание, напитки, мороженное, кондитерские изделия и кофе;
  • аттракционы;
  • услуги (фотографирование, рисование на лице);
  • сувенирную продукцию.
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#Ксения Карагодина#Омск#Торговля#День города#Праздник#Праздники#Общество#Город#Происшествия#Аукцион#Аукционы#Новости#Омская область
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