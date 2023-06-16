На День города в Омске откроются 200 торговых точек

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Департаментом городской экономической политики администрации Омска разработана и утверждена схема размещения около 200 торговых точек в День города.
Торговля развернется с 4 по 8 августа на территории Набережной Тухачевского, улиц Спартаковская и Ленина, Соборной площади и Омской крепости. Стоит отметить, что торговые места распределят по итогам аукционов. Кроме того, их победители обеспечат уборку территории, которая прилетает к торговому месту. Это условие является одним из обязательных.
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