На День города в Омске откроются 200 торговых точек

Торговля развернется с 4 по 8 августа на территории Набережной Тухачевского, улиц Спартаковская и Ленина, Соборной площади и Омской крепости. Стоит отметить, что торговые места распределят по итогам аукционов. Кроме того, их победители обеспечат уборку территории, которая прилетает к торговому месту. Это условие является одним из обязательных.