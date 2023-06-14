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Published Сегодня, 03:05

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Клава Кока и группа Cream Soda бесплатно выступят на День молодежи в Омске

14 июня 2023, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация
Они дадут концерт ближе к вечеру на Соборной площади.

В субботу, 24 июня, в Омске отметят День молодежи. Праздничные гуляния развернут на Соборной площади. Как и в прошлом году, для омичей организуют музыкальный марафон.

В концертную программу включены выступления омских и иногородних исполнителей. Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, хедлайнерами концерта станут Клава Кока и группа Cream Soda, которая выступит первой. Один из самых популярных треков творческого союза — «Volga», а хитами Коки можно назвать «Пятница», «Краш» и «Нокаут». Звездные гости выйдут на сцену в 20:30.

До этого времени, с 16:00, омичи и гости города смогут посетить интерактивные площадки, которые откроют на Соборной площади. Задавать настроение гостям и вести праздник будет актер театра и телеведущий, солист группы «Makarov Band» и «КамызякиБэнд» Вячеслав Макаров. Кто-то должен помнить его как КВНщика.

Вход на мероприятие будет свободным, отмечают организаторы. Напомним, что в прошлом году на День молодежи в Омск пригласили поп-певицу Люсю Чеботину и группу DABRO.

Солнце Монако, Dabro и 20-минутный фейерверк. Фрагменты Дня молодежи в Омске
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Развлечения#Новости#Омск#Концерт#Бесплатный концерт#День молодежи
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