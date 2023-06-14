Клава Кока и группа Cream Soda бесплатно выступят на День молодежи в Омске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В субботу, 24 июня, в Омске отметят День молодежи. Праздничные гуляния развернут на Соборной площади. Как и в прошлом году, для омичей организуют музыкальный марафон.
В концертную программу включены выступления омских и иногородних исполнителей. Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, хедлайнерами концерта станут Клава Кока и группа Cream Soda, которая выступит первой. Один из самых популярных треков творческого союза — «Volga», а хитами Коки можно назвать «Пятница», «Краш» и «Нокаут». Звездные гости выйдут на сцену в 20:30.
До этого времени, с 16:00, омичи и гости города смогут посетить интерактивные площадки, которые откроют на Соборной площади. Задавать настроение гостям и вести праздник будет актер театра и телеведущий, солист группы «Makarov Band» и «КамызякиБэнд» Вячеслав Макаров. Кто-то должен помнить его как КВНщика.
Вход на мероприятие будет свободным, отмечают организаторы. Напомним, что в прошлом году на День молодежи в Омск пригласили поп-певицу Люсю Чеботину и группу DABRO.