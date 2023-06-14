Клава Кока и группа Cream Soda бесплатно выступят на День молодежи в Омске

В концертную программу включены выступления омских и иногородних исполнителей. Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, хедлайнерами концерта станут Клава Кока и группа Cream Soda, которая выступит первой. Один из самых популярных треков творческого союза — «Volga», а хитами Коки можно назвать «Пятница», «Краш» и «Нокаут». Звездные гости выйдут на сцену в 20:30.