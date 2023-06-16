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Больше 500 млн рублей. Омск полностью расплатился за новые троллейбусы «Адмирал»

16 июня 2023, 06:50
Все машины уже работают на городских маршрутах.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 16 июня, рассказал, что город полностью выполнил свои финансовые обязательства за поставку троллейбусов «Адмирал». Общая сумма составила 578,46 млн рублей. Всего поставили 49 троллейбусов.

«Средства выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подчеркну: несмотря на то, что нам еще предстоит реализовать ряд проектов, связанных с развитием электротранспорта на Левобережье, новые троллейбусы уже работают на востребованных городских маршрутах», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

В начале года в Омске законсервировали 40 старых троллейбусов. Машины сняли с маршрутов до тех пор, пока не будет открыто новое депо на Левом берегу. Троллейбусы как раз и заменили новыми «Адмиралами».

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#Евгений Игишев#Троллейбусы#Мэр Омска#Сергей шелест#Транспорт#Город#Общество
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