Консервация до лучших времен. В Омске отправят «отдыхать» 40 троллейбусов

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В одном из филиалов МП «Электрический транспорт» на улице 3-й Разъезд началась консервация троллейбусов. Сейчас туда перевезли 6 из 40 машин, которые решили отправить «на отдых».
Как уточняет «Новый Омск» со ссылкой на директора МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, их снимут с маршрутов до тех пор, пока не будет открыто новое депо на Левобережье. Сейчас работает только депо на Водниках.
«К сожалению, на территории данного депо мы не сможем разместить весь поступающий подвижной состав, в связи с чем было принято решение провести процедуру консервации троллейбусов, которые в данный момент не эксплуатируются, — рассказал Сергей Фролов. — После запуска трех новых троллейбусных маршрутов они будут возвращены на маршрутную линию. Всего планируется провести консервацию 40 троллейбусов».
Ранее стало известно, что в Омск поставят 40 новых «Адмиралов» почти на миллиард рублей. Омичей уже приглашают бесплатно пройти обучение на водителей этого вида транспорта.