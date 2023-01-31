Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Консервация до лучших времен. В Омске отправят «отдыхать» 40 троллейбусов

31 января 2023, 05:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске из-за нехватки места в депо законсервируют 40 троллейбусов

Речь идет о старых троллейбусах, которые заменили новыми «Адмиралами».

В одном из филиалов МП «Электрический транспорт» на улице 3-й Разъезд началась консервация троллейбусов. Сейчас туда перевезли 6 из 40 машин, которые решили отправить «на отдых».

Как уточняет «Новый Омск» со ссылкой на директора МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов, их снимут с маршрутов до тех пор, пока не будет открыто новое депо на Левобережье. Сейчас работает только депо на Водниках.

«К сожалению, на территории данного депо мы не сможем разместить весь поступающий подвижной состав, в связи с чем было принято решение провести процедуру консервации троллейбусов, которые в данный момент не эксплуатируются, — рассказал Сергей Фролов. — После запуска трех новых троллейбусных маршрутов они будут возвращены на маршрутную линию. Всего планируется провести консервацию 40 троллейбусов».

Ранее стало известно, что в Омск поставят 40 новых «Адмиралов» почти на миллиард рублей. Омичей уже приглашают бесплатно пройти обучение на водителей этого вида транспорта.

Зарплата до 60 тысяч. В Омске бесплатно обучат водителей троллейбуса
Узнать подробнее
#Троллейбус#Машина#Депо#Консервация#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Ольга Акамова
Подпишитесь
Компания Калинина и Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу
Сегодня, 08:14
«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ
Сегодня, 07:52
Роспотребнадзор на фоне новосибирской эпидемии просит омичей привиться от кори
Сегодня, 05:08
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36