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Десятки тонн бетона. В Омске начали возводить основание для памятника Бухгольцу

30 мая 2023, 10:54
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Основание закончат заливать к середине июня

В Омске начали бетонировать основание памятника Бухгольцу

Всего на площадку под монумент уйдет 134 тонны смеси

В Омске на Иртышской набережной начали бетонировать основание будущего памятника основателю города Ивану Бухгольцу. Подробности сегодня, 30 мая, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Из запланированных 134,2 тонн залили уже 41,8 тонну бетона. Этот этап работ завершится в середине июня. Поскольку скульптура достаточно массивная, вопрос предварительной подготовки далеко не праздный», — поделился градоначальник.

Рельефы для памятника основателю города уже полностью отлиты. Их сделали из бронзы. Ивана Бухгольца, восседающего на коне, планируют установить на Иртышской набережной ко Дню города.

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#Сергей шелест#Мэр Омска#Иван Бухгольц#Памятник#Иртышская набережная#Евгений Игишев
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