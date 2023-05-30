Десятки тонн бетона. В Омске начали возводить основание для памятника Бухгольцу

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омске на Иртышской набережной начали бетонировать основание будущего памятника основателю города Ивану Бухгольцу. Подробности сегодня, 30 мая, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Из запланированных 134,2 тонн залили уже 41,8 тонну бетона. Этот этап работ завершится в середине июня. Поскольку скульптура достаточно массивная, вопрос предварительной подготовки далеко не праздный», — поделился градоначальник.
Рельефы для памятника основателю города уже полностью отлиты. Их сделали из бронзы. Ивана Бухгольца, восседающего на коне, планируют установить на Иртышской набережной ко Дню города.