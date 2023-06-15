Это мальчик! Омские инспекторы ДПС помогли роженице из села добраться до роддома

Ранее Город55 писал о спасении беременности жительницы Томска. Она приехала в Омск на пару дней, но задержалась тут на полтора месяца. В течение этого времени врачи следили за положением пациентки. Через какое-то время девушка родила и отправила в качестве благодарности омским медикам букет цветов с запиской.