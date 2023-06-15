Это мальчик! Омские инспекторы ДПС помогли роженице из села добраться до роддома

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В прошлую пятницу, 9 июня, капитан полиции Хачатур Мкртчян и старший лейтенант полиции Михаил Сиволап несли службу на дороге Омск-Русская Поляна. В какой-то момент к ним подошел водитель Toyota и обратился за помощью.
Оказалось, что мужчина вез беременную жену из Таврического района в роддом. Женщину нужно было срочно показать врачам, так что время, можно сказать, шло на минуты. Полицейские предложили водителю ехать за их патрульной машиной, чтобы быстрее добраться до медучреждения.
Инспекторы включили «мигалку» и звук полицейской сирены для немедленного проезда. Вскоре женщина уже была у медиков в Областной клинической больнице на Березовой улице.
Через несколько часов у семьи Кирилла и Яны Стрюк родился мальчик по имени Семен. Сотрудники УМВД поздравили молодых родителей с этим событием и подарили им детскую автолюльку. Женщине также были вручены цветы.
Ранее Город55 писал о спасении беременности жительницы Томска. Она приехала в Омск на пару дней, но задержалась тут на полтора месяца. В течение этого времени врачи следили за положением пациентки. Через какое-то время девушка родила и отправила в качестве благодарности омским медикам букет цветов с запиской.