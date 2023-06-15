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Это мальчик! Омские инспекторы ДПС помогли роженице из села добраться до роддома

15 июня 2023, 08:15
Фото: Город55
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Омские инспекторы ДПС помогли роженице из села добраться до роддома

После выписки сотрудники Госавтоинспекции поздравили новоиспеченных родителей.

В прошлую пятницу, 9 июня, капитан полиции Хачатур Мкртчян и старший лейтенант полиции Михаил Сиволап несли службу на дороге Омск-Русская Поляна. В какой-то момент к ним подошел водитель Toyota и обратился за помощью.

Оказалось, что мужчина вез беременную жену из Таврического района в роддом. Женщину нужно было срочно показать врачам, так что время, можно сказать, шло на минуты. Полицейские предложили водителю ехать за их патрульной машиной, чтобы быстрее добраться до медучреждения.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Инспекторы включили «мигалку» и звук полицейской сирены для немедленного проезда. Вскоре женщина уже была у медиков в Областной клинической больнице на Березовой улице.

Через несколько часов у семьи Кирилла и Яны Стрюк родился мальчик по имени Семен. Сотрудники УМВД поздравили молодых родителей с этим событием и подарили им детскую автолюльку. Женщине также были вручены цветы.

Ранее Город55 писал о спасении беременности жительницы Томска. Она приехала в Омск на пару дней, но задержалась тут на полтора месяца. В течение этого времени врачи следили за положением пациентки. Через какое-то время девушка родила и отправила в качестве благодарности омским медикам букет цветов с запиской.

Была угроза выкидыша. В Омске врачи помогли женщине сохранить беременность
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#Алина Ясинская#Видео#Полиция#Роженица#Областная клиническая больница#Роддом#Инспектор#ДПС#Общество#Дети#Происшествия#Новости#Омская область
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