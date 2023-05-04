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Была угроза выкидыша. В Омске врачи помогли женщине сохранить беременность

4 мая 2023, 07:05
Фото: Город55
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Омские врачи помогли молодой женщине избежать выкидыша

Полтора месяца специалисты трудились над стабилизацией состояния здоровья пациентки.

Беременная жительница Томска приезжала в Омск на пару дней, чтобы сделать здесь кое-какие дела. Она планировала вернуться домой сразу же после этого, но осталась в чужом городе на полтора месяца.

В ночь перед отъездом ей стало плохо. Женщина вызвала скорую и на протяжении всего времени после находилась под присмотром омских медиков. Оказалось, что 35-летняя пациентка давно планировала беременность и проходила серию процедур ЭКО. В региональном минздраве сообщили, что у девушки мог случиться выкидыш, но врачи этого не допустили. Ей подобрали медикаментозную терапию и назначили строгий постельный режим.

«Все это время наши медсестры, санитарочки ухаживали за ней, помогали, поддерживали. Она была из другого города, здесь никого нет у нее. Она очень боялась снова потерять ребенка, поэтому все предписания выполняла», — рассказала старшая медсестра отделения гинекологии БСМП №1 Елена Свенцицкая.
Фото: министерство здравоохранения Омской области

Когда состояние здоровья стабилизировалась, женщина выписалась и вернулась к родным. В положенный срок она родила здорового ребенка, о чем сообщила в переданной записке омским медикам. Ухаживающие за ней врачи получили букет цветов и письмо, курьер доставил посылку в отделение.

«Когда будущая мама восстановилась и уезжала домой, мы всем отделением тепло прощались с ней. И наша пациентка нашла возможность сообщить радостную новость», — поделилась старшая медсестра.

Новоиспеченная мама поблагодарила коллектив отделения БСМП № 1 за профессионализм и заботу.

Ранее Город55 писал о спасении 44-летнего мужчины. Кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце. Процесс занял девять часов, так как во время оперативного вмешательства у пациента случился отек легких.

Отек легких во время операции на сердце. Как омские врачи спасли жизнь пациенту
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#Алина Ясинская#Новости#Общество#Здоровье#Беременность#ЭКО#Минздрав Омской области#Омск
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