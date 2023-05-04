Была угроза выкидыша. В Омске врачи помогли женщине сохранить беременность

В ночь перед отъездом ей стало плохо. Женщина вызвала скорую и на протяжении всего времени после находилась под присмотром омских медиков. Оказалось, что 35-летняя пациентка давно планировала беременность и проходила серию процедур ЭКО. В региональном минздраве сообщили, что у девушки мог случиться выкидыш, но врачи этого не допустили. Ей подобрали медикаментозную терапию и назначили строгий постельный режим.