Вечернее шоу. В омских Нефтяниках из-под земли возник грязевой фонтан

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В паблике «Омск Live» накануне вечером, 13 июня, появилась информация о коммунальной аварии в районе городка Нефтяников. Очевидцы запечатлели ее на видео и опубликовали в социальные сети.
Порыв трубы случился на пересечении улиц Химиков и Менделеева, указал автор поста. В пресс-центре администрации города отреагировали на ситуацию и дали объяснение случившемуся.
«При гидравлических испытаниях „Омск РТС“ произошел порыв трубы. В настоящее время ведутся работы по устранению. Благодарим за сигнал», — оставили комментарий под постом работники мэрии.
Ранее Город55 писал об апрельских «фонтанах». В один день в разных частях города омичи заметили сразу несколько столпов воды, которые внезапно возникли из-под земли.