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Вечернее шоу. В омских Нефтяниках из-под земли возник грязевой фонтан

14 июня 2023, 06:13
Фото: Город55
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В омских Нефтяниках под вечер заработал грязевой фонтан

После сигнала коммунальные службы выехали на место происшествия.

В паблике «Омск Live» накануне вечером, 13 июня, появилась информация о коммунальной аварии в районе городка Нефтяников. Очевидцы запечатлели ее на видео и опубликовали в социальные сети.

Порыв трубы случился на пересечении улиц Химиков и Менделеева, указал автор поста. В пресс-центре администрации города отреагировали на ситуацию и дали объяснение случившемуся.

Фото: «Омск Live»
«При гидравлических испытаниях „Омск РТС“ произошел порыв трубы. В настоящее время ведутся работы по устранению. Благодарим за сигнал», — оставили комментарий под постом работники мэрии.

Ранее Город55 писал об апрельских «фонтанах». В один день в разных частях города омичи заметили сразу несколько столпов воды, которые внезапно возникли из-под земли.

«Заработали фонтаны». В Омске из-под земли вышел столп кипятка
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Коммунальная авария#Омск РТС#АО «Омск РТС»#Гидравлические испытания
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