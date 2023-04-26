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Published Сегодня, 04:34

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«Заработали фонтаны». В Омске из-под земли вышел столп кипятка

26 апреля 2023, 04:34
Фото: Город55

В Омске из-под земли вышел столп горячей воды

Омичи заметили его в Октябрьском округе.

Сегодня утром, 26 октября, на пересечении улиц 1-я Транспортная и 6-я Линия неожиданно для горожан из-под земли начал бить столп горячей воды. Очевидцы прислали соответствующее видео в редакцию.

Городу55 в администрации Омска сообщили, что работники «ОмскРТС» запланировали испытания. При максимальной температурной нагрузке специалисты нашли повреждение на теплосетях. Известно, что сотрудники «Тепловой компании» уже локализовали повреждение. После окончания испытаний участок должны будут отремонтировать.

Настоящие фонтаны же заработают в Омске к 1 мая. При хорошей погоде два объекта на улице Чокана Валиханова могут включить уже в конце этой недели.

Ранее в Ленинском округе случилось повреждение сети водопровода, из-за чего была залита пешеходная дорожка. 

Невозможно ходить. Омичи пожаловались на затопленный тротуар в Ленинском округе
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#Алина Ясинская#Омск РТС#Октябрьский округ#Теплосети#Город#Происшествия#Новости#Омск#Видео
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